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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

02.10.2022 - 18:54 | | DHA
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'tan BAYKAR'a ziyaret

Andriy Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermaktan BAYKARa ziyaret

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

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