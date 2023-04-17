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Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, yarın Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

17.04.2023 - 17:14 | | DHA
Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, yarın Türkiye'ye gelecek

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakan Akar'ın daveti üzerine Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kubrakov ile Kayseri'de bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoru başta olmak üzere ikili konuların ele alınması bekleniyor.

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