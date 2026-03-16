Ucuz etin merkezi oldu! Vatandaş fiyat listesini görünce hemen sıraya giriyor

Bayram hazırlıkları kapsamında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, piyasa fiyatlarının altında satışa sunulan et ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. TEK Market'te kıyma 650 TL, kuşbaşı et ise 700 TL fiyatla satışa sunulurken, uygun fiyatlı et almak isteyen çok sayıda kişi market önünde uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yoğunluk nedeniyle market çevresinde kalabalık oluşurken, görevliler vatandaşların alışverişlerini düzenli şekilde yapabilmeleri için yönlendirmelerde bulundu. Satışların belirli kurallar çerçevesinde ve kişi başına sınırlı miktarda yapıldığı öğrenildi.