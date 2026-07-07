Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

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'Koyun kırkma mesaisi başladı. Biz de başladık kırkıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Faraşin Yaylasına her yıl geliyoruz, buradan yüksek bölgelere gidiyoruz. Yollardan şikayetçiyiz. Araçlar yolda kalıyor yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Senede bir kere kırkıyoruz temizlenmesi için daha iyi oluyor daha güzel verim alıyoruz''.