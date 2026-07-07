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Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

07.07.2026 - 10:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akarsu köyünde, yaz aylarının gelmesi ve karların sarp dağlarda erimesiyle birlikte besicilerin sarsılmaz yayla hazırlığı başladı. Kış boyunca ahırlarda kalan ve saniyeler içinde serin yaylalara uğurlanacak olan binlerce küçükbaş hayvan, hem et hem de süt verimini sismik bir oranda artırmak amacıyla yünlerinden kurtarılıp nehirlerde yıkanıyor. Yılda sadece bir kez gerçekleştirilen ve 10 gün sürecek olan bu zorlu kırkma maratonunda renkli görüntüler sahne alıyor.

1Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Şırnak'ta yayla hazırlığındaki besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı.

2Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Beytüşşebap ilçesi Akarsu köyündeki yaylalara çıkmaya hazırlanan besiciler hayvanlarını yünlerinden kurtarıp yıkıyor.

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3Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Yılda sadece 1 kere kuzu ve koyun kırkma mesaisi yapan besiciler günlerdir binlerce küçükbaş hayvanı temizlemek için çaba sarf ediyor.

4Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Kış aylarında ahırlarda bekletilen ve yaz ayları gelince yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar ilk defa temizleniyor.

5Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Hem et hem de süt verimi için yapılan yıkama ve kırkma işleri 10 gün devam edecek. Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:'

6Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

'Koyun kırkma mesaisi başladı. Biz de başladık kırkıyoruz. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Faraşin Yaylasına her yıl geliyoruz, buradan yüksek bölgelere gidiyoruz. Yollardan şikayetçiyiz. Araçlar yolda kalıyor yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Senede bir kere kırkıyoruz temizlenmesi için daha iyi oluyor daha güzel verim alıyoruz''.

7Şırnak’ta yayla öncesi zorlu seferberlik! Binlerce küçükbaş hayvan için yılda bir kez yapılan mesai başladı

Besiciler karların erimesi ile yüksek kesimlere çıkacaklarını söyledi.