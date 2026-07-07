'NATO ANKARA ZİRVESİ BAŞLADI | 7 Temmuz NATO Zirvesi programı: Bugün Ankara'ya hangi liderler gelecek? Hangi liderler ve diplomatlar konuşma yapacak? Trump bugün konuşacak mı? İşte saat saat NATO Zirvesi'nin bugünkü programı'
NATO Ankara Zirvesi başladı mı? Bugün Ankara'ya hangi liderler geliyor? ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hangi saatlerde konuşacak? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski programda yer alıyor mu? 7 Temmuz NATO Zirvesi'nin saat saat programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara, dünya siyasetinin en önemli isimlerini ağırlıyor. İşte NATO Ankara Zirvesi'nin bugünkü programı, liderlerin konuşma saatleri ve merak edilen tüm detaylar.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. NATO'nun 32 üye ülkesini ve çok sayıda ortak ülke temsilcisini bir araya getiren zirve, ittifakın geleceği açısından kritik kararların görüşüleceği en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Savunma yatırımları, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Avrupa-Atlantik bölgesindeki tehditler, Ukrayna savaşı, savunma sanayii iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte Ankara'daki yoğun programın detayları...
BUGÜN ANKARA'YA HANGİ LİDERLER GELECEK?
NATO Zirvesi kapsamında başkent Ankara, 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün Ankara'da olması bekleniyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de zirve kapsamında Ankara'da bulunacağı ve gün içerisindeki programlarda yer alacağı açıklandı. Ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile NATO'nun Asya-Pasifik ortakları da zirve etkinliklerine katılıyor.
TRUMP BUGÜN KONUŞACAK MI?
ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Ankara'ya gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak NATO'nun resmi programında Trump'ın 7 Temmuz günü için planlanmış resmi bir konuşması yer almıyor. Gün içerisinde gerçekleştirilecek ikili temasların ardından ortak açıklama yapılma ihtimali bulunuyor.
NATO ZİRVESİ'NDE BUGÜN KİMLER KONUŞACAK?
7 Temmuz programında öne çıkan konuşmacılar şunlar:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
NATO ve üye ülkelerin üst düzey temsilcileri
7 TEMMUZ NATO ZİRVESİ PROGRAMI: SAAT SAAT BUGÜNKÜ TAKVİM
10.00
NATO Savunma Sanayii Forumu
ATO Congresium'da başlayan forumda NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri bir araya geliyor.
12.45
Açılış Konuşmaları
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler forum kapsamında konuşma yapacak.
14.00
Zelenski'nin Programı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin forum kapsamında konuşma yapması ve üst düzey temaslarda bulunması bekleniyor.
17.00
Dışişleri Bakanları Toplantısı
NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcileriyle görüşecek.
17.30
Savunma Bakanları Resepsiyonu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları onuruna resepsiyon düzenlenecek.
18.30
Liderler Akşam Yemeği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO liderleri ve eşlerinin katılacağı resmi akşam yemeği gerçekleştirilecek.
19.45
NATO-Ukrayna Çalışma Yemeği
Dışişleri bakanları düzeyinde çalışma yemeği düzenlenecek.
20.15
Asya-Pasifik Ortakları Toplantısı
Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore temsilcilerinin katılımıyla çalışma yemeği yapılacak.
NATO ANKARA ZİRVESİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Ankara'da gerçekleştirilen zirve, geçen yıl Lahey'de alınan kararların uygulanma sürecinin değerlendirileceği ilk büyük toplantı olma özelliğini taşıyor. Savunma harcamalarının artırılması, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi, Ukrayna'daki gelişmeler ve Avrupa güvenliği gibi kritik başlıklar liderlerin masasında olacak.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselen rolü, jeopolitik konumu ve NATO içerisindeki stratejik ağırlığı nedeniyle Ankara Zirvesi'nin yalnızca Türkiye açısından değil, ittifakın geleceği açısından da tarihi öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.