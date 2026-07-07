'NATO ANKARA ZİRVESİ BAŞLADI | 7 Temmuz NATO Zirvesi programı: Bugün Ankara'ya hangi liderler gelecek? Hangi liderler ve diplomatlar konuşma yapacak? Trump bugün konuşacak mı? İşte saat saat NATO Zirvesi'nin bugünkü programı'

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başladı. NATO'nun 32 üye ülkesini ve çok sayıda ortak ülke temsilcisini bir araya getiren zirve, ittifakın geleceği açısından kritik kararların görüşüleceği en önemli uluslararası organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Savunma yatırımları, NATO'nun yeni güvenlik stratejisi, Avrupa-Atlantik bölgesindeki tehditler, Ukrayna savaşı, savunma sanayii iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte Ankara'daki yoğun programın detayları...