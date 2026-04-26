Uçuşlarda 'powerbank' kullanımına yeni düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), taşınabilir bataryalara ilişkin yeni bir Uçuş Operasyon Direktifi yayımladı. Yayımlanan direktif kapsamında, ICAO’nun teknik talimatlarında yapılan değişikliklerle birlikte yolcu ve ekip üyeleri tarafından taşınan lityum piller ile taşınabilir elektronik cihazlara yönelik yeni kurallar devreye alındı.

Konuyla ilgili direktif, SHGM'nin web sayfası üzerinden belge şeklinde yayımlandı.

Uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklandı

Direktife göre, uçuş sırasında powerbanklerin şarj edilmesi yasaklanırken bir yolcunun taşınabilir batarya hakkı en fazla iki adetle sınırlandırıldı. Öte yandan, uçakta taşınabilir elektronik cihazların şarjı için powerbank kullanımının da tavsiye edilmediği kaydedildi.

Düzenleme, ticari hava taşıma işletmeleri, genel havacılık işletmeleri ve yer hizmetleri kuruluşlarını kapsarken operasyonel gereklilik kapsamında ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryaların bu kısıtlamanın dışında tutulduğu, ancak kişisel kullanım amacıyla taşınan bataryaların yeni kurallara tabi olduğu ifade edildi.