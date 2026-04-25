Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı! Bir yolcu iki tane taşıyabilecek

25.04.2026 - 23:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazların (powerbank) uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurdu.

SHGM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak havayoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yayımlanan uçuş operasyon direktifine göre ilgili değişikliğin 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) konseyi tarafından 'Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması' için teknik talimatlarında değişiklik yapıldı.

BİR YOLCU İKİ POWERBANK TAŞIYABİLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu değişiklik kapsamında, hava aracında taşınabilir bataryaların (powerbank) şarj edilmesi yasaklanmıştır. Her bir kişinin taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı en fazla iki adetle sınırlandırılmıştır. Hava aracında taşınabilir elektronik cihazları (PED) şarj etmek için taşınabilir bataryaların kullanılması tavsiye edilmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, operasyonel gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ekip üyeleri tarafından taşınan taşınabilir bataryalar için geçerli olmamakla beraber ekip üyeleri tarafından kişisel kullanım amacıyla taşınan taşınabilir bataryalar için geçerlidir" denildi. (DHA)

