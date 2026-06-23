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GündemErzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor
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Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

23.06.2026 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzurum'da kendilerini "Demir Atlılar" olarak adlandıran, gencinden yaşlısına, öğrencisinden emeklisine kadar her yaş grubundan bisiklet sevdalısı, her hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pedallarını doğaya çeviriyor. Dijital dünyanın getirdiği zihinsel yorgunluktan ve şehir stresinden kaçmak amacıyla bir araya gelen topluluk, Erzurum’un tarihi sokaklarından başlayıp zorlu dağ parkurlarına ve saklı yaylalarına uzanan rotalarıyla hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyor hem de kadim kentin gizli kalmış güzelliklerini yeniden vitrine çıkarıyor.

1Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

Erzurum'da kendilerini "Demir Atlılar" olarak adlandıran her yaştan bisiklet sevdalısı, her hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pedalları doğaya çeviriyor.

2Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

Erzurum'un tarihi ilçelerinden zorlu dağ parkurlarına, gizli kalmış köylerinden eşsiz yaylalarına uzanan rotalarla hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyorlar hem de şehrin saklı güzelliklerini keşfediyorlar.

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3Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

Gencinden yaşlısına, öğrencisinden emeklisine kadar toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan sporseverleri bir araya getiren "Demir Atlılar", Erzurum'da adeta bir bisiklet kültürü rönesansı yaşatıyor.

4Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

PEDALLARIN KARDEŞLİĞİ

Her haftasonu sabahları, şehir henüz uykudayken belirlenen buluşma noktalarında bir araya gelen grup, kasklarını takıp yola koyuluyor.

5Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

Grup üyeleri kendilerini şu sözlerle ifade ediyor: "Bizler dijital dünyanın stresinden kaçıp, Erzurum'un o temiz dağ havasını ciğerlerimize çekmek için bir araya geliyoruz.

6Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Herkes uyurken yola çıkıyorlar! Sayıları hızla katlanıyor

Bisiklet bizim için sadece bir araç değil; dostluk, dayanışma ve doğaya duyulan saygının bir ifadesi. Bu yüzden kendimize 'Demir Atlılar' dedik."