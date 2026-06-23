Çıldır Gölü'nde yıllar sonra görüldü: Seviye bir anda fırladı

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Uzunkaya, su seviyesi o kadar yükseldi ki göl kıyısında bulunan ağaçların dibine kadar ulaştı ve kıyıda bulunan iskele sudan görünmez oldu dedi. Uzunkaya, "Şu anda Kısır Dağı'nın karı yeni yeni eriyor. Ama Çıldır Gölü asıl su seviyesine ulaştı. Bu konuda çok mutluyuz, çünkü gölü yeniden kazanmış olduk. Su seviyesinin bu denli artmasının en büyük sebeplerinden birisinin kış aylarında karın çok fazla yağması. 15 gün sonra su debisi daha çok artacak. Yani su yatağını buldu. Göl kendisine geldi ve kendi temizliğine de başlayacak" dedi.