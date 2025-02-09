Üç telli saz sanatçıları Antalya'da kamp yaptı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Koza Kültür Sanat Evi tarafından düzenlenen Üç Telli Saz Kampı, üç telli saz sanatçıları Ahmet Uğur Parmaksız ve Ali Ulutaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. 2 gün süren kampa katılanlar, Parmaksız ve Ulutaş ile bir araya gelerek, üç telli sazla ilgili atölye çalışmaları ve konserlere katıldı.

‘ÜÇ TELLİNİN KENDİNE ÖZGÜ BİR SES SİSTEMİ VAR’

Ahmet Uğur Parmaksız, kampa katılanların müzik geçmişi olan insanlar olduğunu belirterek, “Üç telli saza ilgileri vardı, biliyor ve tanıyorlardı. Onlarla 2 gün boyunca üç tellinin çalım tekniği konusunda bilgilendirmede bulunduk. Üç telliye özgü çalım teknikleri var. Bunları tek tek gösterdik. Üç tellinin kendine özgü bir ses sistemi var bununla ilgili bilgi verdik. Tel kalınlıklarının sese nasıl etki ettiğini anlattık. Birlikte birtakım uygulamalar yaptık. Sevgili Ali Ulutaş da bizimleydi. Ali Ulutaş, üç telli konusunda Türkiye’de yaşayan son temsilcilerden birisi. Onun da üç telliyi nasıl çaldığını ve nasıl bir tekniğe sahip olduğunu katılımcılar bire bir deneyimleyerek gördü. Ali Ulutaş’la birlikte hem konser verdik hem de atölye çalışması gerçekleştirdik. Onunla yaptığımız atölye çalışması çok daha kapsamlıydı. Çünkü ondan öğrenebileceğimiz çok şey vardı. Onun çalım tekniği benim için çok değerli. Ayrıca bu çalışmalarımız kayıt altına alındı. Bunu internet üzerinden paylaşacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘2-3 GÜNDE BU SAZ BAŞTAN SONA ÖĞRENİLEMEZ’

Birçok kişinin halk kültürünün bir parçası olan üç telli sazı çalmayı öğrenmek istediğini ifade eden Parmaksız, “Gelenler bunu isteyerek ve ‘daha fazla ne öğrenebilirim’ mantığıyla gelmiş. 2-3 günde bu saz baştan sona öğrenilemez. Hakikaten zor bir saz. Kendine has birçok tekniği var. Çalım tarzı biraz daha farklı. Bu yüzden ciddi bir emek gerekiyor. Ama o kamp süresi içerisinde en azından neyin ne olduğunu gördüler. Ali Ulutaş’la bire bir çalıştılar” ifadelerini kullandı.

‘ALİ ULUTAŞ’TAN ÜÇ TELLİ KONUSUNDA ÖĞRENİLEBİLECEK ÇOK ŞEY VAR’

Üç telli saz sanatçısı Ali Ulutaş’ın Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu ve sazla bütünleştiğini dile getiren Parmaksız, “Ali Ulutaş, Antalya’nın Elmalı ilçesinde yaşıyor. Seracılık yapıyor ama hayatı çobanlıkla geçmiş. Bu sazı gerçekten çok iyi çalıyor. Bu sazla bütünleşmiş. Bu eğitimler olabilecek bir iş değil. Eğitimle bir yere kadar gidersiniz. Ama eğitimin dışında bir şey bu. Parmakların o dokunuşu, enstrümana o yaklaşımı çalışarak olacak bir şey değil. Çok güzel çalıyor. Saatlerce onu dinleyebilirsiniz. Oradakilerde aynı şeyi söylediler. Akıcı ve farklı şeyler çalıyor. Aynı ezgiyi farklı farklı çalabiliyor. Çok özel ve mütevazı bir insan. Kendisinden üç telli konusunda öğrenilebilecek çok şey var” dedi