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Üç ilçenin içme suyunu karşılayacak! Dev projede çalışmalar hızlandı

24.06.2026 - 18:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üç ilçenin içme suyunu karşılayacak! Dev projede çalışmalar hızlandı

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesiste çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisi ile isale hattında da çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı'ndan alınacak su ile Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

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