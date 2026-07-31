Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

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Mevcut kapasitesiyle günlük yaklaşık 100 kavanoz ezme, 250-300 paket krokan ve 150-200 kutu çikolata ürettiklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:"Karadeniz gezisinde ezme, draje gibi fındığın türevleriyle katma değer sağladıklarını gördüm. Neden kabak çekirdeğiyle de olmasın diye düşünerek böyle bir yola çıktık. Ham maddemizi özellikle Sulusaray beldesindeki çiftçilerimizden alıyor, yetmediği takdirde de diğer ilçelerimizden temin ederek üretime devam ediyoruz.