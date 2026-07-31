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Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

31.07.2026 - 15:25Güncellenme Tarihi:

Karadeniz gezisinde aldığı ilhamı girişime dönüştüren İbrahim Ünal, coğrafi işaretli Nevşehir kabak çekirdeğini ezme, krokan ve çikolataya dönüştürdü. Yoğun ilgi gören ürünler için Avrupa'dan da talep gelmeye başladı.

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1Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Nevşehir'de bir girişimci, coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeğini katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Kentte uzun yıllar özel sektörde makine mühendisliği yapan 48 yaşındaki İbrahim Ünal, 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan "Nevşehir Kabak Çekirdeği"ni yalnızca çerez olmaktan çıkarıp kahvaltılık ezme, krokan ve çikolata olarak tüketiciye sunmak için çalışma başlattı.

2Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Yaklaşık 4 yıl süren AR-GE çalışmalarının ardından Sulusaray beldesinde açtığı atölyede üretime başlayan Ünal, yöre çiftçisinden temin ettiği kabak çekirdeğinden üretilen gıda maddelerini, Kapadokya'daki otellere, hediyelik eşya mağazalarına, marketlere ve internet üzerinden tüketicilere ulaştırıyor.

3Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Girişimci İbrahim Ünal, ailesiyle yaptığı Karadeniz gezisinde fındıkla yapılan ürünleri gördüğünde kabak çekirdeğini de benzer şekilde değerlendirme fikrinin oluştuğunu anlattı.

4Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Çinko, magnezyum, demir ve E vitamini açısından zengin kabak çekirdekli gıdalar üretmek için kolları sıvadığını belirten Ünal, yaklaşık 6 ay önce üretmeye başladığı ürünlerin beğeniyle tüketildiğini kaydetti.

5Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Bulgaristan ve Slovenya'dan da talep geldiğini ve ihracat görüşmesine başladıklarını dile getiren Ünal, ürün yelpazesini genişletmek amacıyla yeni denemeler yapmayı sürdürdüklerini söyledi.Ünal, farklı damaklara hitap edebilmek için şekersiz, şekerli, ballı, cevizli, limonlu ve portakallı ezmeler ürettiklerini, sade ezmede yüzde 100, çikolatada yüzde 65, şekerli ezmelerde yüzde 80 oranında kabak çekirdeği kullandıklarını ifade etti.

6Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Mevcut kapasitesiyle günlük yaklaşık 100 kavanoz ezme, 250-300 paket krokan ve 150-200 kutu çikolata ürettiklerini anlatan Ünal, şöyle konuştu:"Karadeniz gezisinde ezme, draje gibi fındığın türevleriyle katma değer sağladıklarını gördüm. Neden kabak çekirdeğiyle de olmasın diye düşünerek böyle bir yola çıktık. Ham maddemizi özellikle Sulusaray beldesindeki çiftçilerimizden alıyor, yetmediği takdirde de diğer ilçelerimizden temin ederek üretime devam ediyoruz.

7Karadeniz gezisinde gördü! Kabak çekirdeğinden üretti, şimdi yok satıyor

Özellikle turistik otellerde bir kiloluk kavanozlarda kahvaltılarda sunuluyor. Ayrıca, turistlerin uğrak yerleri olan hediyelik eşya dükkanlarında, marketlerde satış gerçekleştiriyoruz.Doğal ürünler pazarının çok büyüyeceğini düşünüyorum. Kabak çekirdeğinin coğrafi işaret tescilli olmasından dolayı Nevşehir'in tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamak başlıca hedefimiz. Kabak çekirdeğine ilgiyi bu ürünlerle artıracağımızı düşünüyorum."Ünal, kabak çekirdeğinin değerlendirilmesine yönelik çabaların yöredeki kabak ekim alanının artmasına katkı sunacağına inandığını da sözlerine ekledi.