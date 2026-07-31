Kaymakam olacaktı, tarlanın patronu oldu! Bolu'da 6 dönümle başladı, ismini duyan geldi: 'Burada istediğin kadar ye aldığın kadar öde'

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Üniversite eğitimi devam ederken tarımsal üretime yöneldiğini belirten Yunus Emre Kalaycı, "Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Bu işe okulumu bitirmeden önce, üniversite 3. sınıftayken başladım. Hedefim kaymakam olmaktı ancak maalesef olmadı. Artık kendi bahçemizin yöneticisi ve kaymakamı olduk. Bonus Meyve Bahçeleri'ni yaklaşık 4 yıl önce kurduk. Burası, Bolu'nun ilk ve tek halka açık, organik sertifikalı frambuaz bahçesi. Halkımız her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında buraya gelerek istediği gibi frambuaz toplayabiliyor ve keyifli vakit geçirebiliyor.