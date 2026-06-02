GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTuzla'da operasyon: Toprağa gömülü halde bulundu!
HaberlerGündem Haberleri Tuzla'da operasyon: Toprağa gömülü halde bulundu!

Tuzla'da operasyon: Toprağa gömülü halde bulundu!

02.06.2026 - 13:16Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Tuzla'da operasyon: Toprağa gömülü halde bulundu!

İstanbul'un Tuzla ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen iş yerine yapılan operasyonda 20 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Tuzla, Anadolu Mahallesi'nde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdikleri saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda S.A. isimli şüphelinin (28) silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün işletme olarak faaliyet gösteren adrese operasyon düzenlendi.

Tuzlada operasyon: Toprağa gömülü halde bulundu

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde, silahların konteyner içerisinde ve boş arazide toprağa gömülü halde bulunan kompresör tankında saklandığı belirlendi. Adres ile şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda 20 tabanca, 31 kabze, 15 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Güncel Haberler

    Malatyalılar dikkat! Çalışmalar tamamlandı: O caddede trafik yükü hafifledi
    #Gündem

    Malatyalılar dikkat! Çalışmalar tamamlandı: O caddede trafik yükü hafifledi

    TMO FİYAT LİSTESİ 2026 | Buğday ve Arpa Fiyatları Kaç TL Oldu?
    #Ekonomi

    TMO FİYAT LİSTESİ 2026 | Buğday ve Arpa Fiyatları Kaç TL Oldu?

    Burası İsviçre Alpleri değil Niğde'de! Sanal medyada gören akın ediyor
    #Gündem

    Burası İsviçre Alpleri değil Niğde'de! Sanal medyada gören akın ediyor