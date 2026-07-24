Tuzla'da 2 araca operasyon! Kilolarca uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla ve Ataşehir'de takibe alınan iki araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram 'Skunk' ve 6 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilern, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi