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Tuzla'da 2 araca operasyon! Kilolarca uyuşturucu yakalandı

24.07.2026 - 15:30Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Tuzla'da 2 araca operasyon! Kilolarca uyuşturucu yakalandı

Tuzla 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki araca düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce, 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuzla ve Ataşehir'de takibe alınan iki araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram 'Skunk' ve 6 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilern, bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi

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