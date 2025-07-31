TÜVTÜRK randevu iptal etme nasıl yapılır?

Haberin Devamı

TÜVTÜRK randevu iptal etme işlemi, araç muayene için önceden alınan randevuya belirli gerekçelerle gidilemeceği anlamına geliyor. TÜVTÜRK'ten randevu talep etme kadar bu talebin iptal edilmesi de çok önemli. Zira randevu iptal sayısı yıl içerisinde 3 olursa, o sene içerisinde bir daha randevu talep edilemez ve dolayısıyla araç muayene ettirilemez. Peki TÜVTÜRK randevu iptal işlemi nasıl yapılır?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR? TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM (MUAYENE) ÜCRETİ NE KADAR?

TÜVTÜRK randevu iptal etme işlemi şu adımlarla kolayca yapılabilir:

TÜVTÜRK resmi web sitesini ziyaret edin:

https://www.tuvturk.com.tr/ adresine gidin

Randevu detaylarını görüntüleyin:

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra mevcut randevunuz ekrana gelecektir

"İptal Et" butonuna tıklayın:

Randevu detaylarının bulunduğu ekranda "İptal Et" butonunu seçin ve işlemi onaylayın.

Daha detaylı bilgi almak için TÜVTÜRK'ün Çağrı Merkezi'ne:

0850 222 88 88

numaralı telefondan ulaşabilir ve daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.