Tuva ne demek, Tuva ismi Kuran'da geçiyor mu? Tuva isminin anlamı nedir?

Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye'nin uzaya göndereceği ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu, 8 Haziran'da ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport Tesisleri’nden gerçekleştirilecek.Astronot Atasever'in uzay yolculuğu, yaklaşık 1,5 saat sürecek. Söz konusu haberlerin ardında Tuva isminin anlamı sorgulanmaya başlandı. Peki, Tuva ne demek, Tuva isminin anlamı nedir?

TUVA NE DEMEK, TUVA KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Tuva vadisi Övülmüş manasına gelen Tuva, Arap coğrafyasında mukaddes bir vadi adıdır. Övülmüş, övünmüş, senâ edilen şey. Tur-i Sina eteğindeki bir vadi.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini University of California'da aynı bölüm üzerine yapmıştır. Mesleği, aviyonik sistem mühendisliğidir. Son olarak Roketsan bünyesinde 5 yıl boyunca çalışmıştır.