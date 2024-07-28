TUSAŞ Genel Müdürü’nden KAAN ve ATAK mesajı! İlk teslimat ve uçuş için tarih verildi

Gazeteci Hakan Çelik, havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı"nda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile bir araya geldi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK helikopteri, GÖKBEY ve HÜRJET ile ilgili merak edilenleri anlattı. Mehmet Demiroğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “TUSAŞ 2023 ve 2024 yılı itibarıyla birçok platformu aynı anda uçurmayı başardı. Dünyada böyle bir örneği başka bir yerde bulmamız imkansız. İlk başta KAAN taksi yaptı, arkasından HÜRJET uçtu, arkasından GÖKBEY milli motorla uçtu, arkasından ATAK-2 uçtu, sene sonuna doğru ANKA-3 uçtu. KAAN, 21 Şubat’ta ilk uçuşunu yaptı.

‘BUNDAN SONRA GÖKBEY’İN TESLİMATLARINI KONUŞUYOR OLACAĞIZ’

Bundan sonra TUSAŞ olarak odaklanacağımız bir numaralı konu yaptığımız platformları seri üretime dökmek. GÖKBEY’in 4 prototipi var. 3 tanesi uçuyor, 3 tane de seri üretim için teslimatı bekleyen platformumuz var. Bundan sonra GÖKBEY’in teslimatlarını konuşuyor olacağız. Siparişleri alıyoruz. 26 tane sözleşmemiz var. 2026’nın sonuna kadar olan dilimi kapsıyor. Sağlık Bakanlığı’na 3 tane ambulans helikopterimizi 2026’nın başında teslim edeceğiz. Daha sonra yine siparişlerimiz gelecek.

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GÖKBEY İÇİN ÜRETİM HEDEFİ

GÖKBEY’den iç ihtiyaca olarak 150 ile 200 tane üretmeyi düşünüyoruz. Yurt dışına da bir o kadar daha. Biz 500 tane helikopter yapmayacaksak biz bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz demektir. Bu helikopterler yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarına çıkar.

HÜRJET HAKKINDA

HÜRJET jet eğitim uçağı olarak tasarlandı. Dünyada bu alanda ciddi bir açık var. Türk Hava Kuvvetleri ile sözleşme imzaladık. 2026-2027 bandında bunları veriyor olacağız.

F-16 ve üzeri filolara sahip ülkeler bu tip bir eğitim uçağına ihtiyaçları var. F-16 gibi daha yüksek seviyedeki uçakları alamayan ülkeler hem bu uçağı eğitim uçağı olarak hem hafif taarruz uçağı olarak tercih edilebiliyor.

GÖKBEY’E YERLİ MOTOR!

Biz geçen sene GÖKBEY’i yerli motorla uçurduk. 2025’in sonu itibarıyla biz GÖKBEY’imize entegre edip testlere başlamış olacağız.

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GÖKBEY YERLİ MOTORLA MI İHRAÇ EDİLECEK?

Biz öyle tercih edeceğiz. Müşterinin isteğine bağlı olarak belki yabancı, şu anda kullandığımız motorla opsiyon olabilir.





‘ATAK SINIFINDAKİ EN İYİ HELİKOPTER’ DİYEREK AÇIKLADI: BİRÇOK ÜLKEYLE GÖRÜŞÜYORUZ

ATAK helikopteri başarılı bir ürün. Şu ana kadar 80’in üzerinde yurt içi, yurt dışı kullanıcılara verdik. Biz 110 civarında platformu üretmiş olacağız. Birçok ülke ile görüşmemiz devam ediyor. Afrika’dan, Orta Doğu’dan, Asya’dan, Pasifik’ten görüşmelerimiz devam ediyor. Ciddi ihtimali olanlar da var. Biz ATAK’tan memnunuz. Kendi sınıfındaki en iyi helikopter diyebiliriz.

AKSUNGUR VE ANKA HAKKINDA: ‘BİZE MÜTHİŞ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR’

Bunlar bizim en yerli ürünlerimizi. AKSUNGUR, ANKA’nın ağabeyi, aradaki fark ANKA’nın tek motoru arkadan çekişli, ANKSUNGUR’un çift motor arkadan itişli, önden çekişli diyebiliriz. Bütün aksamı içindeki ekipmanlar, motorları yer ve istasyonları her şey ortak. Bu bize müthiş bir avantaj sağlıyor.

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TUSAŞ’ın üç tane ana birimi seri üretim yapıyor. Bunlardan bir tanesi ticari projeler dediğimiz Airbus, Boeing, ikincisi helikopter, üçüncüsü de İHA.

KAAN’DA İLK TESLİMAT VE UÇUŞ İÇİN TARİH VERİLDİ

KAAN bir ekosistem projesi. Birçok alt sistemi KAAN’da yerli olarak ürettik, kullanıyoruz. KAAN şu anda birinci prototipi görüyorsunuz. P0 dediğimiz prototipi görüyorsunuz. P1 ve P2’yi önümüzdeki yılın ikinci yarısında ayakları üzerinde görüp, sene sonuna kalmadan da uçtuğunu görebiliriz. 2028 şu anda ilk teslimatı yapacağımızı planladığımız yıl."