TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: İstanbul'u 120 milyon doların üzerinde gelir bekliyor

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi İnter'in karşı karşıya geleceği mücadele 74 bin 753 kişi kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İstanbul'da final öncesinde stada ulaşım kapsamında ve stad çevresinde de hazırlıklar devam ediyor. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olan organizasyonun finali öncesinde şehirde, turist hareketliliği bekleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya etkinliğin turizme etkisini ve turizm sektörünün beklentilerini değerlendirdi.

"KİŞİ BAŞI HARCAMALARI 2 BİN DOLARLAR CİVARINDA HESAPLAYABİLİRİZ"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Avrupa çapında, dünya çapındaki organizasyonlar şehirler için çok önemli. Çünkü aynı anda milyarların üzerinde insanların seyretmesine vesile oluyor. İstanbul'da böyle bir etkinliğin yapılıyor olması İstanbul'un marka değeri açısından son derece önemli. Ekonomik boyutuna gelirsek işin; 75-76 bin kişilik bir statta yapılıyor müsabaka, 60-65 bin civarında yabancı misafir bekleniyor. Bu insanlar yalnızca gelip otellerde kalmıyorlar aynı zamanda, işte restoranlarda yemek yiyorlar, günlük turlara katılıyorlar. Dolayısıyla yani aslında kişi başı harcamaları 2 bin dolarlar civarında hesaplayabiliriz. Bir günlük bir etkinlik için de İstanbul'un aslında gecelik harcama standardı ve ayarının çok üstünde bir harcama gerçekleşecek. İstanbul için dediğim gibi çok önemli bir etkinlik, bu tür etkinlikler başka bu tür etkinliklerin gelmesine de vesile oluyor. Türkiye'nin İstanbul'un bu tür organizasyonlarını yapabilme kabiliyeti kapasitesi de bir anlamda sınanmış oluyor, ispatlanmış oluyor. Bu açıdan da değerlendirmek lazım"dedi.

"O HAFTA İSTANBUL'DA YER BULUNMAZ"

Bağlıkaya, "O hafta İstanbul'da yer bulunmaz. Yalnızca oraya seyirci olarak gelenlerin dışında bir de tabi teknik ekipler var, yayın ekipleri var, oyuncuların, takım kadrolarının akrabaları var, eşleri var, dostları var. Dolayısıyla yalnız bu stada gidip seyredenlerin dışında da bir başka ekonomi daha var. Ben o hafta sonu dolulukla, İstanbul'da otel bulmak mümkün olmaz. Bir tek bir gece maçı seyretmek için gelmiyor insanlar aynı zamanda İstanbul'da olduğu için de geliyorlar. Çünkü, İstanbul hem tarihi doğal güzellikleriyle, hem de tarihten gelen albenisiyle her zaman Avrupalı turistin göz bebeği olan bir destinasyon. İstanbul'a gelmek için maç da bir bahane oluyor. Gelenler ya bir gün önce gelip İstanbul'u geziyorlar ya da maçtan sonra bir gün daha kalarak İstanbul'u geziyorlar. Tek gece gelip giden seyirci sayısı çok az" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL 120 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE BİR GELİR BEKLİYOR"

"Turizm sektörü bu tür etkinliklere her zaman hazır. Türkiye bir turizm ülkesi, bütün altyapı, bütün kültür buna göre gelişmiş ve organize olmuş vaziyette. Türkiye turist ağırlamaya her zaman hazırdır" ifadelerini kullanan Bağlıkaya, "İstanbul'da maçın oynanacağı bölge başta olmak üzere daha çok tabi ki otel anlamında Avrupa yakasında yoğunluk başlar. Eğer buralardaki yoğunluk yüzde 100'lerin üstüne çıkarsa da karşı tarafta da misafir ağırlarız. Kişi başı 2 bin dolar gibi bir ortalamadan hesaplarsak o hafta sonu, bir günlük bir şey olarak bakılırsa, İstanbul 120 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyor" dedi.

"ŞU AN 8-9 VE 10 HAZİRAN OLMAK ÜZERE YÜZDE 100 DOLU KAPASİTEYLE ÇALIŞIYORUZ"

Sultanahmet'te bulunan bir otelin Genel Müdürü Erdal Güler ise, "Şu an itibariyle 8-9 ve 10 Haziran olmak üzere, yüzde 100 dolu kapasiteyle çalışıyoruz. Tabi ki Şampiyonlar Ligi'nin olmasıyla beraber İngilizlerin ve İtalyanların da ağırlıklı bir rezervasyonları söz konusu. Şu an itibariyle 8-9 ve 10 olmak üzere yer bulmakta zorluk yaşanacağını düşünüyorum çünkü büyük bir rağbet var. Rezervasyonların yüzde 80'i online üzerinden yapılıyor. Şu yönde düşünüyoruz, ki zaten dövizin TL karşısında yüksek değeri, harcamalara da yansıyacaktır, bu şekilde ümit ediyoruz. Özellikle o üç günde 8-9 ve 10 olmak üzere iyi cirolar yapacağımızı düşünüyoruz. Kişi başı 1500-2 bin dolarlık harcamaya tekabül edeceğini bekliyoruz" dedi.