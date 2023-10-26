Türkmenistan Başkanı Ankara'da! Erdoğan resmi törenle karşıladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor. Berdimuhammedov, Erdoğan tarafından resmi tören ile karşılandı.

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, askerleri selamladı.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, Görüşmeye ilişkin detayları şu şekilde aktardı:

İLK ZİYARETİ TÜRKİYE'YE OLDU

Resmi tören devam ediyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkmenistan'ı tanıyan ilk ülke Türkiye olmuştu. Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsüne de destek veriyor Türkiye. Berdimuhammedov, yüzde 73'lük oy alarak babasının ardından Türkmenistan'ın üçüncü cumhurbaşkanı olmuştu. İlk ziyareti Türkiye'ye oldu. İki ülke arasındaki iş birliği, dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda olumlu bir seyir izliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından 16 Mart'ta Ankara'da toplanan Türk devletleri Teşkılatı Zirvesi'ne de lider düzeyinde katılmıştı Türkmenistan.

Haberin Devamı