Türkiye'nin 'Mavi Bayrak'lı plaj sayısı 551'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından 2023 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıklandı. Buna göre, bu yıl Türkiye'de 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Merkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile yine dünya üçüncüsü oldu. Sıralamanın ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'yi ise İtalya ve Fransa takip etti.





MAVİ BAYRAK PROGRAMI 50 ÜLKEDE UYGULANIYOR



Türkiye'de Mavi Bayrak programı, Avrupa Birliği'nin 1987 yılını çevre yılı ilan etmesi ile başlatıldı. Halk sağlığını korumayı, çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri ile bunu devam ettirmeyi hedef alarak başlatılan program Türkiye'de 1993 yılında uygulanmaya konuldu. Dünyada 50 ülkede uygulanan program kapsamında; Mavi Bayraklı plajlar için 33, marinalar için 38, turizm tekneleri için 51 ve bireysel yatlar için 4 kriter ile 16 davranış kuralı dikkate alınıyor.



Geçen yıl Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı 531’di.