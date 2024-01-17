Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başlıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve biliminsanlarından oluşan heyet, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi için Florida eyaletinde gerçekleştirilecek fırlatma törenine katılmak üzere ABD’ye uçtu.

Fırlatma törenini izlemek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı kentlerde hazırlıklara başlandı. Taksim ve Kızılay gibi meydanlara planetaryumlar kuruldu. Türkiye’de fırlatma töreninin izleneceği diğer adresler ise bilim merkezleri olacak.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Axiom Space’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceği ‘Ax-3’ görevi için 4 kişiden oluşan mürettebat yer alıyor. Gezeravcı’nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya’yı temsilen misyon lideri Michael Lopez Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri’nden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

Florida’dan yapılacak fırlatma işlemi bu gece (perşembe) Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleştirilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenme ise cuma günü saat 13.15’te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye’nin 2021’de ilan ettiği Milli Uzay Programı’nın ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

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UZAY YOLCULUĞU MEYDANLARDA İZLENECEK

Fırlatma töreni, bugün saat 23.00’ten itibaren Kızılay ile Taksim’deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara’daki meydanlara, ‘dome çadır’ adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı’nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve biliminsanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu takip edilecek. Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi’nden de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine birçok programa yer verilecek.

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ALPER GEZERAVCI'NIN AİLESİ CNN TÜRK'E KONUŞTU

Alper Gazeravcı'nın ailesi CNN TÜRK Editörü Gülşen Coşkun'a açıklamalarda bulundu. Alper Gazeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı, "Gururluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. İlk haberi Türkiye ile beraber duyduk. Biz de tören alanındaydık, orada duyduk. Biraz sevindim, biraz üzüldüm ne olduğunu sonra öğrendim. Bilmeyince üzüldüm. Korku bastı biraz, şimdi rahatım. Allah'ım güle güle gitmeyi nasip etsin" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ OĞLUMUZLA"

Ali Baba Gezeravcı ise, "Biz dün akşam görüştük. Mesafeli olarak görüştük. Sarılamıyoruz ama güzel duygularla şunu söyledik; 'Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce şunu dedi, 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken "Ben uçak şoförü olacağım" derdi" diye konuştu.

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"MUTLULUĞUN EN GÜZELİNİ TATTIRDI BİZE"

Gezeravcı'nın yengesi, "En son dün görüştük. Karan'ın fotoğrafı ile birlikte yanında götürdüğü birkaç eşya daha var. Tabi Karan onun çin çok özel. Birbirlerini çok seviyorlar. Biz ondan çok daha heyecanlıyız" dedi.

Gezeravcı'nın kardeşi ise, "Bizler için, ailemiz için, Bütün Türkiye'miz için çok güzel bir gurur. Mutluluğun en güzelini tattırdı bize. Bu görevi, Allah'ın izniyle güzel bir şekilde başarıyla tamamlayacağına inanıyorum. Gençlerimize güzel bir örnek olacağına inanıyorum. Ben de onun vesile olmasıyla pilotluk mesleğine adım attım. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.