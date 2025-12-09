Türkiye’nin en genç şehri burası! Temeli 26 yıl önce atıldı

Haberin Devamı

Başkan Faruk Özlü, 26 yılda önemli adımların atıldığını belirterek "Düzce; tarih boyunca Anadolu’nun geçiş yolları üzerinde bir medeniyet köprüsü olmuş, bereketli toprakları, çalışkan insanları ve güçlü değerleriyle her dönem öne çıkmıştır. Ancak 1999 depremleri ile yaşadığımız büyük acı, bizlere dayanışmanın, birlik olmanın ve yeniden ayağa kalkmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İl oluşumuz, işte bu zorlu dönemin tam ortasında Düzce’ye verilen büyük bir söz, büyük bir destektir. Aradan geçen 26 yılda; Düzce’miz eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, sanayiden turizme kadar her alanda önemli adımlar atmış; modern şehircilik standartlarına kavuşma yolunda güçlü ilerlemeler kaydetmiştir" dedi.



"Türkiye’nin yükselen şehri"

"Düzce hem bölgesine değer katan hem de Türkiye’nin yükselen şehirlerinden biri olarak anılmaktadır" diyen Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu başarı, siz kıymetli hemşehrilerimin azmi, gayreti ve şehrine olan sevgisi sayesinde mümkün olmuştur. Bizler, Düzce’ye yakışır bir gelecek inşa etmek için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlerden kültür-sanat faaliyetlerine, çevre yatırımlarından gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik projelere kadar her adımı büyük bir titizlikle planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Amacımız; daha yaşanabilir, daha güvenli, daha yeşil, daha düzenli bir Düzce’yi hep birlikte inşa etmektir. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Düzce’nin gelişimi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, il olmamızda büyük emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Düzce’nin geleceğine olan inancımız tamdır. Bizler, geçmişin tecrübesiyle bugünü inşa ederken, geleceği daha güçlü bir Düzce hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Düzce yalnızca bir şehir değil; hepimizin ortak değeridir, yuvamızdır, istikbalimizdir.

İşte bu bakış açımızla; Düzce’mizin il oluşunun 26. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, daha nice yılları hep birlikte karşılamayı temenni ediyorum. Unutmayalım ki; Düzce bizim evimiz, sevdamız, geleceğimizdir."