Türkiye'nin en büyük bilim festivali Konya'ya geliyor! Geri sayım başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Konya Bilim Festivali, 21-24 Ağustos tarihleri arasında bilim tutkunlarını bir araya getirecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak için yılın her döneminde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR KÖŞESİNDEN BİLİM MERAKLILARINI KONYA’MIZA BEKLİYORUZ"

Konya Bilim Festivali’nin her yıl büyüyerek devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, "Konya Bilim Festivali’nde bu yılki temamızı 'Hayal Et, Geleceği Birlikte Yazalım; Bilimle Keşfet' olarak belirledik. 200’ün üzerinde bilimsel etkinlik ve atölye çalışmaları, bilim gösterileri, yarışmalar ve simülatörlerin yer aldığı zengin içeriklerle dolu bir festival bilim tutkunlarıyla buluşacak. Konya’dan ve çevre illerden çok yoğun katılımın olmasını beklediğimiz BilimFest ile bilimsel farkındalığı artırmayı, özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir köşesinden bilim meraklılarını Konya’mıza, Konya Bilim Merkezi’mize bekliyoruz" dedi.

SAVUNMA SANAYİSİNDEN ÖNEMLİ KURULUŞLAR KATILACAK

Başkan Altay, BilimFest’te ayrıca iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan ulusal ve uluslararası paydaşlar ile TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve BAYKAR gibi Türkiye'nin önemli milli savunma sanayi ve bilim-teknoloji kuruluşlarının yer alacağını; Milli Savunma Araçları, İnsansız Hava Araçları gibi Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerin meraklılarıyla buluşacağını da sözlerine ekledi.

BilimFest’te; Astronomi, Kimya, Biyoloji, Tasarım, Mühendislik, Fizik, Teknoloji, Coğrafya, Çocuk Oyun Alanı, Mini İnşaat Alanı, DreamLab Lego, SeraLab gibi alanlarda gerçekleşecek interaktif atölyelerde katılımcılar bilimsel bir keşif sürecine aktif olarak dahil olabilecek.

BU YIL İLK KEZ KURULACAK ALANLAR FESTİVALE RENK KATACAK

BilimFest’te bu yıl ilk kez kurulacak Dijital Deneyim Alanı ile "Zerreden Evrene: İnce Ayarlı Evren" teması ile İmmersive (sürükleyici) gösterim yapılacak. Yine yeni alanlardan birisi de "Işık Sergisi" olacak. Sergi kapsamında geceleri ışık, sahne ve drone gösterileri festivale renk katacak.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara ait bilimsel ve teknolojik tırlar, hayvanat bahçesinden gelen gerçek hayvanların yer aldığı bir alan ve hidroponik tarım sistemleri ile tropikal meyve bahçesinin anlatıldığı "Seralab" bölümü de ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

BİN 500 KİŞİLİK UZMAN BİR EKİP SAHADA GÖREV YAPACAK

Festival sürecinde çeşitli kamu kurumları, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), KAPSÜL Teknoloji Platformu, Bilgehane gibi birimlerle birlikte ulusal ve uluslararası bilim merkezleri, üniversiteler ve özel kuruluşlardan bin 500 kişilik alanında uzman bir ekip sahada görev yapacak.

21-22-23-24 Ağustos tarihlerinde 16.00-23.00 saatleri arasında Konya Bilim Merkezi’nin 100 bin metrekarelik alanında gerçekleştirecek Konya Bilim Festivali için detaylı bilgiye bilimfest.com adresinden ulaşılabiliyor.