Türkiye'nin akademi ödülüne geri sayım! Bilal Erdoğan: 3 ödülde 300'ün üzerinde başvuru değerlendirildi

İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Bizim 3 ödülde de 300'ün üzerinde başvuru değerlendirildi. Seçiciliği çok üst düzeyde. Sadece Türkiye'de üretilen akademik çalışmalara yönelik. Öbür taraftan da biz İlim Yayma Ödülünü, gerçekten özendirici bir tarafı olduğunu düşünüyoruz. 150 cumhuriyet altını ödül veriyoruz.' dedi.

İlim Yayma Ödülleri 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. Bilal Erdoğan ödül töreni ile ilgili şu bilgileri aktardı: 2019'da ilkini yaptık. 50 yılda mezun verdiği akademisyen arkadaşları bir araya getirdik. Yeni bir istişare sonucunda böyle bir akademik ödülün yapılacağına karar verdik. 3 kategoride ödül veriyoruz. Büyük ödülde belli rektörler, OSB başkanları gibi belli adayları buraya gösteriyorlar. Adaylar seçildikten sonra 4 kategoride değerlendirmeleri oluyor.

Herhangi bir aday geldiği zaman onu değerlendirebilecek akademisyenlerin oraya görevlendirilmesi gerekiyor. Bir akademisyen aday gösterildiğini bilip, bir iddiası olabilir. Bunları çok gizli bir şekilde yürütüp, sonuca erdiriyoruz. Bizim 3 ödülde de 300'ün üzerinde başvuru değerlendirildi.

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Seçiciliği çok üst düzeyde. Sadece Türkiye'de üretilen akademik çalışmalara yönelik. Öbür taraftan da biz İlim Yayma Ödülünü, gerçekten özendirici bir tarafı olduğunu düşünüyoruz. 150 cumhuriyet altını ödül veriyoruz. Bunu gören gençler kıymetli değerli bir iş deyip, akademik kariyeri araştırması için teşvik ediyor. Hem ödülün veriliş şekli itibarıyla Türkiye'nin en büyük akademik ödülünü vermiş oluyoruz. 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın katılımıyla AKM'de ödülleri vereceğiz. Sosyal medya kanallarında da canlı yayınlayıp daha sonra izlenmesi için bırakacağız.

Bu ödül sahipleri bir araya gelerek. Türkiye'nin geleceği ile değerlendirmeler yapsınlar, biz de bunu paylaşalım istiyoruz. Dünyaca ünlü bir isme bu ödülü vereceğiz. İnşallah Özel ödülle de 50 yıllık bu serüveni taçlandıracağız.

Üniversite rektörlerimizin eskiye göre ilgisi artıyor. Ve ödül alanların nitelikleri itibarıyla kamuoyunda bu ödüllerin hakkaniyetli verildiği yaygınlaşıyor. Biz burada ön kabulle bir değerlendirme yapmıyoruz. Gerçekten bilimin gelişmesine katkısı olan akademisyenlerin, bilim insanlarına ödül verme gayreti içindeyiz.

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Ödülleri verir vermez, 2 sene sonra olmasına rağmen çalışmalara başlıyoruz. Bir yazılım çalışmamız var. Daha doğru tanıtım yapacağımızla ilgili elimize geçen çalışmalar yöneliyoruz. Aday olmuşsun kazanamamışsın" bunlar bilinmiyor çünkü aday olanlar bundan çekinmesin. Bu insanlar hayatlarını bu konulara vermişler. Kazanma oranı yüzde 1'in altında oluyor. Mütevelli heyeti inanın kimlerin aday olduğunu biz biliyoruz. Son 3 kalanları onur kurul bize söylüyor. Aynı üniversiteden bazen ödülleri peş peşe alanlar oluyor.

Birçok çalışmamıza Fikret Hoca'mız katılıyor. Bu ödülle ilgili daha iyi ne yapabiliriz için onların fikirleri önemli. İrtibatımız sürüyor. Ödülleri alan 3 kişiyle beraber toplam 9 ödül olan olmuş olacak. Önümüzdeki günlerde onlarla bir araya gelip düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tespitleri çok kıymetli olacaktır.

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