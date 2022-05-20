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Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı: Kuvvetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın devam eden hava sahası ihlalleri ile ilgili açıklama geldi.

20.05.2022 - 22:27 | | DHA
Türkiye'den Yunanistan'a sert uyarı: Kuvvetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gökçeada'nın batısında, 17 Mayıs 2022 tarihinde ise Enez'in batısında hava sahamızı ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı 18 Mayıs 2022 tarihinde vermiştir.

Yunanistan bir kez daha kendi tahrikkar eylemleriyle başlattığı gerginliği kullanarak uluslararası kamuoyunun algısını ülkemize karşı şekillendirmeye çalışmaktadır.

MESNETSİZ İDDİA VE İTHAMLARI KÜLLİYEN REDDEDİYORUZ

Bu çerçevede, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 20 Mayıs tarihli açıklamasında ülkemize yönelttiği mesnetsiz iddia ve ithamları külliyen reddediyor, hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunanistan'ın Ege'deki provokatif eylemlerini sonlandırması ve bir yıldır toplantılarına katılmaktan imtina ettiği hem ikili, hem de NATO bünyesinde başlatılan Güven Arttırıcı Önlemler sürecine ciddiyetle yaklaşması gerekir.

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