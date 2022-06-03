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Türkiye'den Yemen'de ateşkes açıklaması: Umut verici bir adım!

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de Ramazan ayında Birleşmiş Milletler’in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin iki ay süreyle daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

03.06.2022 - 00:56 | | İHA
Türkiye'den Yemen'de ateşkes açıklaması: Umut verici bir adım!

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de mutabık kalınan ateşkesin uzatılması hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yemen’de Ramazan ayında Birleşmiş Milletler’in (BM) girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin iki ay süreyle daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ateşkes süresinin uzatılmasını, Yemenli taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması ve ihtilafın BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler çerçevesinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde çözüme kavuşturulması yönünde umut verici bir adım olarak görmekteyiz.Ülkemiz, bu süreçte BM Özel Temsilcisi’nin Yemenli taraflar arasında diyalogu geliştirme çabalarına verdiği desteği ve Yemen halkıyla dayanışmasını sürdürecektir.“

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