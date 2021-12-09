Türkiye'den Togo’ya başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mali’nin Mopti bölgesinde BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (Minusma) konvoyuna dün (8 Aralık) düzenlenen terör saldırısında, Minusma bünyesinde görev yapan 7 Togolu barış gücü askerinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden Togolu Barış Gücü askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.