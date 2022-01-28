Türkiye'den müthiş hamle! KARA Atmaca füzeleri devreye giriyor, artık imkansız...

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türkiye’nin savunma gücünün üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede 2025 yılında devreye girecek KARA Atmaca'nın (karadan karaya seyir füzesi) Ege denizinde güçleri değiştireceğine dair bir analiz yayımladı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan bir SİHA çıkaramadı"

"Halihazırda Türkiye tarafından yürütülen çok sayıda askeri proje, Ege Denizi'ndeki askeri dengeyi Yunanistan'ın nitelik ve nicelik farkını asla azaltamayacağı bir noktaya götürme ve değiştirme potansiyeline sahip. Yunanistan, kiralık olan 4 Heron TP'den oluşan İHA envanteriyle henüz herhangi bir SİHA sahaya çıkaramadı."

"Türk hava kuvvetleri Yunanistan'a üstünlük sağlıyor"

"Buna karşılık, Türk Hava Kuvvetleri, kara ve deniz kuvvetlerine ateş desteği sağlamak için yaklaşık 150 UCAV ve yaklaşık 70 saldırı helikopteri ile F-16'larının çok daha büyük bir bölümünü hava savunma sortilerine ayırabilir. Ne yazık ki Yunanistan için, Türkiye'nin UCAV'lerini, F-16'larını ve gelecekteki TF-X savaş uçaklarını silahlandırmak üzere hazırlanan mühimmatın büyük bir kısmı, neredeyse tüm Yunan hava savunma sistemlerini geride bırakıyor."

"Türkiye kıyılarındaki fırlatma alanlarından fırlatıldığında KARA Atmaca, Ağustos 2021'de Atmaca gemisavar füzesinin bir kara saldırısı türevi olarak görücüye çıktı. Yunan hava savunma tesisini vurmak için yeterli olan KARA Atmaca, araziyi kucaklayan doğası nedeniyle engellenmesi çok daha zor bir hedef olacak. Ege'nin topografyası da füzenin lehinde çalışacak, hedefini uzun mesafeden çarpmadan önce tespit edilmekten kaçmak için dağların etrafında ve kanyonlar boyunca seyredecek."

"İhracat başarısı olan ilk seyir füzesi olabilir"

"2025 yılında KARA Atmaca'nın devreye girmesiyle Türk Kara Kuvvetleri ilk kez seyir füzesi kabiliyetine sahip olacak. Potansiyel müşteriler arasında, tümü halihazırda güdümlü roket kullanan veya komşuları seyir füzeleri ile donanmış olan Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Fas, BAE ve Endonezya yer alıyor. Bundan dolayı KARA Atmaca ihracat başarısı olan ilk seyir füzesi olabilir."

"Türkiye Yunanistan'ın askeri yeteneklerini geride bırakıyor"

"KARA Atmaca, Gezgin'in satın alınması ve Bora'nın daha da geliştirilmesiyle Türkiye, Ege Denizi bölgesinde kullanım için çok çeşitli oyun değiştiren silah sistemlerine sahip olacak. Bu gelişmelerin her birinde tekrar eden eğilim, yalnızca Yunanistan'ın şu anda Türkiye'ye kıyasla askeri gelişmelerde önemli ölçüde geride kalması değil, aynı zamanda Türkiye'nin askeri yeteneklerini genişletme çabalarının Yunanistan'ı asla yakalayamayacağı bir noktaya kadar geride bırakmaya devam edecek." (Yeni Şafak)