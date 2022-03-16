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Türkiye'den Kırım açıklaması: Yakından izleyeceğiz

Dışişleri Bakanlığından Kırım’ın yasadışı ilhakının sekizinci yıldönümü nedeniyle yapılan açıklamada, “Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz” denildi.

16.03.2022 - 20:41 | | İHA
Türkiye'den Kırım açıklaması: Yakından izleyeceğiz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmiştir. Uluslararası hukuka açıkça aykırı olan bu eylem ülkemiz ve uluslararası toplum tarafından tanınmamaktadır. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye, stratejik ortağı Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bu vesileyle bir kez daha teyit eder” ifadelerine yer verildi.

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