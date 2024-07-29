Türkiye'den İsrail'e peş peşe tepkiler: Hitler’in sonu nasıl olduysa, Netanyahu’nun sonu da öyle olacak

Dışişleri Bakanlığı ve siyasi isimler, Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." değerlendirmesi yer aldı.

İnsanlığın Filistinlilerin yanında duracağı belirtilen açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak." ifadesine yer verildi.

YILMAZ: CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK HADSİZ İFADELER YOK HÜKMÜNDEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze’de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek!"

Haberin Devamı

BAKAN FİDAN: SİYONİST ÇEVRELER BÜYÜK BİR TELAŞ İÇİNDELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrailli bazı yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef olan söylemlerine ilişkin tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler." ifadesini kullanan Fidan, tarihin bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlandığını hatırlattı."

Haberin Devamı

BAKAN YERLİKAYA: HADSİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hastaneleri, sivil kampları, camileri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinliyi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, "hadsiz" Dışişleri Bakanını şiddetle kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise İşgalci devlet İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" dedi.

Haberin Devamı

BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz’ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın. Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: HADDİNİZİ AŞMAYIN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ise Bakanı Murat Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözüm ona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız."

BAKAN GÖKTAŞ: KENDİNİ BİLMEZ SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDE

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumun gür sesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yapılan hadsiz açıklamaların hiçbiri bu haklı ve güçlü sesi bastıramayacaktır. Ellerinde bebek kanı olan işgalci İsrail hükümetinin Dışişleri Bakanı'nın kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir."

ABDÜLHAMİT GÜL: ERDOĞAN, GÖNÜL COĞRAFYAMIZIN VE MAZLUMLARIN UMUDUDUR

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ve ahlaksız sözler sarf ettiğini ve haddini çoktan aştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım suçlusu olarak adalet önünde hak ettiğiniz cezayı alacağınız gün yakındır. Katiller bilmez ama biz hatırlatalım. Recep Tayyip Erdoğan, milletin adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'dir. Recep Tayyip Erdoğan, gönül coğrafyamızın ve mazlumların umududur."

NE OLMUŞTU?

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren paylaşım yapmıştı.