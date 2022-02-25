GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki
ABONE OL

Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Montrö Anlaşması ilgili kritik açıklamada bulundu. Çavuşoğlu ayırca Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da darbe çağrısına tepki gösterdi.

25.02.2022 - 21:54 |
Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

 

Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" ifadelerini kullandı.

Montrö'nün 19. maddesinde bir geminin kendi üssüne dönme talebi olduğu takdirde izin verildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak" diye konuştu.

'PUTİN'İN ÇAĞRISINI YADIRGADIK'

Vladimir Putin'in darbe çağrısıyla ilgili konuşan Bakan, "Yadırgadık, kabul edilemez bir çağrıdır. Ukrayna'da kararı halk vermelidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Önemli olan iki liderin görüşmesi, yeri önemli değil" dedi.

GÜNCEL HABERLER

THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

Ukrayna'dan son dakika saldırı açıklaması: Büyük çaplı bir felakete yol açabilir

CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

THY'den son dakika sefer kararı! Resmen iptal etti

Sıradaki Haber
CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

CNN Türk muhabiri Kiev'de son durumu aktardı: Yaşanamaz hale geldi

Sıradaki Haber
Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

Sıradaki Haber
EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

Sıradaki Haber