Türkiye'den flaş Montrö Anlaşması açıklaması! Putin'in darbe çağrısına tepki

Ukrayna'nın Montrö talebi ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye taraf olduğu anlaşmalara her zaman uymuştur" ifadelerini kullandı.

Montrö'nün 19. maddesinde bir geminin kendi üssüne dönme talebi olduğu takdirde izin verildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak" diye konuştu.

'PUTİN'İN ÇAĞRISINI YADIRGADIK'

Vladimir Putin'in darbe çağrısıyla ilgili konuşan Bakan, "Yadırgadık, kabul edilemez bir çağrıdır. Ukrayna'da kararı halk vermelidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Önemli olan iki liderin görüşmesi, yeri önemli değil" dedi.