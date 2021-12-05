Türkiye'den flaş F-35 ve S-400 açıklaması!

Başkan Demir, Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında bir grup gazeteci ile biraraya geldi. Demir’in sorulara yanıtları özetle şöyle:

“Rusya ile görüşmelerimizde çok sayıda işbirliği kalemi var. Bunlar Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili bazı konuları da içeriyor. MMU, 2023’te hangardan çıkacağı için seçtiğimiz bir motor tipi, belirli sistemler var. Ama zaman geçtikçe belirli sistemlerin değiştirilerek, geliştirilerek yenilenmesi veya yerlileştirilmesi gibi adım adım bir süreç olacak. Bu süreçte de yerlileştirilecek sistemlerle ilgili Rusya ile görüşmeler olabilir.

BAE İLGİ DUYUYOR

Kriz döneminde dahi savunma sanayinde ilişkilerimizin devam ettiğini gösteren rakamlar var. Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği konum ve seviyenin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ilgisini çektiğini biliyoruz. İlişkilerin yoluna girdiğinde bu temasların daha iyi olacağını belirtmek isterim.

SON GELİŞMELERLE İLGİSİ YOK

Ukrayna’ya bir parti SİHA sattık. Şimdi bölgede gerginlik varken satılıyor diye bir şey yok. Bu bir süreçti. Baştan konuşulan parti anlaşmaları vardı. Ukrayna’nın belli üretim ve yatırım projeleri vardı. Daha önceki anlaşmaların gereği olarak baştan beri ne konuşulduysa... Projenin ilerlemesi bu. Son gelişmelerle ilgisi yok. ‘Gerginlik üzerine Türkiye, Ukrayna’ya İHA ve SİHA gönderiyor’ anlayışı olmasın.

F-35 İLE İLGİLİ SON DURUM

F-35 ile ilgili olarak Amerika’nın çok net açıklamaları var, Türkiye’nin programdan çıkartıldığı konusunda. Genelde programın ortaklık bazında, Türkiye’nin belirli menfaatleri vardı. Bunun belirli bir kısmı gerçekleşti. Programa ortaklık bedeli veyahut uçakların bedeli ile ilgili nasıl bir hal yolu bulunur bunun görüşmeleri yapılıyor. Görüşmenin kapsamı bu.

S-400’DE RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ ALANI

S-400’ün ikinci sisteminde Rusya ile belirli bir işbirliği alanı öngörülüyor. Ortak üretim ve işbirliği konusunda adımlar atılıyor. Detayları çalışıldı. İkinci sistemin ana unsurlarından birisi de teknoloji transferiydi. Bu tür sistemler, stratejik sistemler olduğu için her ülke mahremiyetini korumak ister. Sistemler üretildiğinde daha net açıklama yaparız.