Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca TÃ¼rkiye'deki Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik eylem tehdidine iliÅŸkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, 17 Haziran 2022'de emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen operasyonlarda Ä°ran uyruklu Majid Nazire, Alireza ShaboeÄ±dodkanÄ±, Seyedmahmoud HosseÄ±nÄ±, Hassan HashemkhanÄ±, Maryam MohammadÄ± yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Maryam MohammadÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer 4 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

SoruÅŸturmanÄ±n devamÄ±nda, ikinci bir operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlayan Jamal GhadakchÄ± ve keÅŸif yapan Iman ShoajaeÄ±fard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandÄ±. Operasyonda 3 adet 7,65 mm Ã§apÄ±nda tabanca, 2 tabancÄ±ya takÄ±lÄ± siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, Ã§ok sayÄ±da 7.65 Ã§apÄ±nda fiÅŸeÄŸe ele geÃ§irilerek el konuldu. Emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.

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