Türkiye'deki Ä°sraillilere yönelik suikast planlayan 3 Ä°ranlÄ± tutuklandÄ±
TÃ¼rkiye'deki Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±na suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen Ä°ran uyruklu 3 ÅŸÃ¼pheli dÃ¼n tutuklandÄ±. SoruÅŸturmada ilk operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ä°ran uyruklu 4 ÅŸÃ¼pheli 29 Haziran'da tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca TÃ¼rkiye'deki Ä°srail vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik eylem tehdidine iliÅŸkin "Askeri veya siyasal casusluk" soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, 17 Haziran 2022'de emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce dÃ¼zenlenen operasyonlarda Ä°ran uyruklu Majid Nazire, Alireza ShaboeÄ±dodkanÄ±, Seyedmahmoud HosseÄ±nÄ±, Hassan HashemkhanÄ±, Maryam MohammadÄ± yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden Maryam MohammadÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer 4 ÅŸÃ¼phelinin tutuklanmasÄ±na karar verilmiÅŸti.
SoruÅŸturmanÄ±n devamÄ±nda, ikinci bir operasyon gerÃ§ekleÅŸtirildi. Eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikasti gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planlayan Jamal GhadakchÄ± ve keÅŸif yapan Iman ShoajaeÄ±fard 14 Temmuz'daki operasyonda yakalandÄ±. Operasyonda 3 adet 7,65 mm Ã§apÄ±nda tabanca, 2 tabancÄ±ya takÄ±lÄ± siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, Ã§ok sayÄ±da 7.65 Ã§apÄ±nda fiÅŸeÄŸe ele geÃ§irilerek el konuldu. Emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na sevk edilen 3 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
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