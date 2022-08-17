Türkiye'de saat 03.02'de hayat durdu! 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 23. yıl dönümü...

17 Ağustos 1999'da 17 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği Marmara depreminin 23. yılında acılar bir kez daha tazelendi. Depremin gerçekleştiği saat 03.02'de İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da törenler düzenlendi, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Gölcük'te, deprem şehitlerini anma etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

Merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklanan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tarafından 7.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçülmüştü. Fakat zaman geçtikçe yapılan incelemeler ve araştırmalar sonrası, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

Büyük Marmara depreminin 23. yılında birçok kentte anma törenleri düzenlendi.

AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

1999 depreminde İstanbul'da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar'da, Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de meşaleli tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 23 yıldan bu yana acıyı her yıl aynı dakikalarda bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

Halisçelik, olası yeni felaketlerin önüne geçebilmek için kentsel dönüşüme önem verilmesini istedi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede başlattıkları çalışmalarla eski yapıların yenilenmesine çalıştıklarını, bunun hızlanması için ülke genelinde sıfır faizli kredi olanağı tanınması gerektiğini önerdiklerini anlattı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.





KOCAELİ'NDE ANMA TÖRENİ

Büyük Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler saat 03.02’de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı. Kavaklı Sahili’nde bulunan alanın önünde toplanıldı. Hayatını kaybeden tüm deprem şehitleri için dualar edildi. Duanın ardından çelenk bırakma merasimi gerçekleştirildi.

Etkinliğin sona ermesiyle Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre. Ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, bizim yakınlarımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yıldan sonra saat yine 3’ü 2 geçe Gölcük’te acılar hala taptaze ve diri. Bu zaman zarfında aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şeyin geriye geldiği ancak sevdiklerimizi, yitirdiklerimizle maalesef bir daha kavuşma imkanımız yok” dedi.





BİR TÖREN DE YALOVA'DA

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 23. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını hayatını kaybettiği deprem anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri, protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.

Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Anma programına katılanlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramında bulunuldu.

Anma programına Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





SAAT 03.02'DE DUALAR EDİLDİ

Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos 1999 Marmara depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Anma programına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program devamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Program, deprem sonrasında çekilen görüntülerden oluşan kesitler ve AFAD’ın bilgilendirme filmlerinin izletilmesiyle devam etti. Anma programı saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in depremde hayatlarını kaybedenler için dua ettirmesiyle son buldu.





BAKAN SOYLU: BİZ DEPREMİ UNUTABİLİRİZ AMA DEPREM BİZİ UNUTMAZ

Depremin yıldönümü sebebiyle Anma programı düzenlendi. Program kortej yürüyüşü ile başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Deprem şehitleri için dualar ile devam etti.

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Allah başımıza bir daha afet vermesin. Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Allah bizi milletimize mahcup etmesin. 23 yıl sonra bir acıyı, paylaşarak acaba azaltabilir miyiz inancı içindeyiz. Allah bizi dünyaya mahcup etmesin. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 23 yıl sonra üzerimizdeki sorumluluğu hissediyoruz"