GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'de resmen değişti! İşte il il vakalarda son durum
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de resmen değişti! İşte il il vakalarda son durum
ABONE OL

Türkiye'de resmen değişti! İşte il il vakalarda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Yeni haritaya göre vaka sayısı en çok artan 10 il Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

13.11.2021 - 18:07 |
Türkiye'de resmen değişti! İşte il il vakalarda son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim- 5 Kasım arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaştı. Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.

215 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İkinci doz aşı oranı %65’ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim.'' ifadelerini kullandı.

Koronavirüs haritasında çok önemli detay! Kırmız il kalmadı
İlgili Haber
Koronavirüs haritasında çok önemli detay! Kırmız il kalmadı

Türkiyede resmen değişti İşte il il vakalarda son durum

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'den kritik F-35 ve Patriot açıklaması: Müttefikler bunu vermiyorsa...

Türkiye'den kritik F-35 ve Patriot açıklaması: Müttefikler bunu vermiyorsa...

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Doğu Akdeniz'de son dakika gelişmesi! Resmen deliye döndüler, Yunan generalden tarihi Türkiye itirafı

Doğu Akdeniz'de son dakika gelişmesi! Resmen deliye döndüler, Yunan generalden tarihi Türkiye itirafı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Boş sebze kasalarının altından 64 kaçak göçmen çıktı

Sıradaki Haber
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 Kasım Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Sıradaki Haber
Eğitime ara verildi! O ülkede son dakika kararı...

Eğitime ara verildi! O ülkede son dakika kararı...

Sıradaki Haber
Bakan müjdeyi verdi! Kamuda resmen başlıyor, tarih belli oldu, atama ve...

Bakan müjdeyi verdi! Kamuda resmen başlıyor, tarih belli oldu, atama ve...

Sıradaki Haber