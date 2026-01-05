Türkiye'de öğrendikleri katmeri Suriye'ye taşıyacaklar

Haberin Devamı

1940'lı yıllarda Halep'ten Kilis'e gelen bir ustanın bir aileye öğrettiği katmer yapımı, yıllar sonra tersine döndü. Dededen toruna aktarılan meslek, bu kez Suriyeli bir sığınmacıya öğretildi. Genç kalfanın, okulunu tamamladıktan sonra Türkiye'de öğrendiği mesleği Halep'te sürdürmesi hedefleniyor.

Kilis'te uzun yıllardır katmer ustalığı yapan mesleğin ailelerindeki yolculuğunu anlatan, Sinan Gözüuykulu, "1940 yılında Halep'ten gelen bir usta, Kilis'te dedeme bu mesleği öğretiyor. Dedem babama, babam da bana aktarıyor. Şimdi ise ben Ahmet kardeşimize öğrettim. Devir tam tersine döndü. Artık biz Suriye'ye usta göndereceğiz. Ahmet, orada Kilis katmerini, Kilis cennet çamurunu, Kilis'in kültürünü ve damak zevkini tanıtacak. 11 yaşından beri bu mesleğe çok yatkın bir çocuk" dedi.



"Herkesin bu lezzeti tatmasını isterim"

İşletmeye gelen müşteriler de Kilis katmerine övgüde bulundu. Müşterilerden Servet Çelikbaş, "Katmer çok güzel. Vatandaşlara tavsiye ederim. Herkesin bu lezzeti tatmasını isterim" ifadelerini kullandı.

Kilis katmerinin Gaziantep katmerinden farklı olduğuna dikkat çeken bir diğer müşteri Metin Karakuş, "Bizim Kilis katmeri meşhurdur ve coğrafi işareti Kilis'e aittir. Gaziantep'te de katmer var ama bizimki farklıdır. Gaziantep katmeri genellikle kahvaltıda yenir, irmik konur. Kilis katmeri ise süt kaymağıyla yapılır, tatlı olarak tüketilir ve ağır değildir. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Yediklerinde farkı göreceklerdir" şeklinde konuştu.



"Ahmet'in orada Kilis katmeri yapması, bu kültürel bağların pekişmesine vesile olacaktır"

Karakuş, bölge mutfağının ortak kökenlerine de değinerek, "Hatay'dan Silopi'ye kadar sınır hattındaki illerin mutfağının büyük bir kısmı Halep mutfağı kökenlidir. Buralar geçmişte Osmanlı toprağıydı. Kültürümüz iç içe. Ahmet'in orada Kilis katmeri yapması, bu kültürel bağların pekişmesine vesile olacaktır" dedi.



"Suriye'de tanıtacağım"

15 yaşındaki Suriyeli Ahmet ise duygularını Türk bayrağını öperek dile getirdi. Ahmet El Hulu, "1 yaşındayken Suriye'den geldim. Burada katmer ve künefe yapmayı öğrendim. Birçok tatlıyı yapabiliyorum. Okulum bittikten sonra Halep'in Azez kentinde Türkiye'de öğrendiğim tatlıları ve Kilis katmerini Suriye'de tanıtacağım" diye konuştu.