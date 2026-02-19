Türkiye'de ilk iftar Iğdır'da yapıldı

Türkiye'nin en doğusunda yer alan illerden biri olan Iğdır'da akşam ezanının saat 17.51'de okunmasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Doğu illerinde ezanın daha erken saatlerde okunması nedeniyle Türkiye'de ilk iftar her yıl olduğu gibi bu yıl da Iğdır da yapılmış oldu. İlk iftar Iğdır'da yapılırken, son iftar ise Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.