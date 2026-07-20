Akçay-Midilli seferleri resmen başladı! 27 yıl sonra bir ilk

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) tarafından gerçekleştirilen Akçay-Midilli seferlerinin başladığını duyurdu.

Başkan Ahmet Akın, Akçay-Midilli hattının hizmete açılmasıyla birlikte verdikleri sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni seferlerle Akçayport'un uluslararası deniz ulaşımına kazandırıldığını ifade eden Akın, Akçay'ın da 27 yıl sonra yeniden gümrük alanı olarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Bölgenin ulaşım ve turizm altyapısına önemli katkı sağlayacak projenin, Balıkesir’in turizm potansiyelinin gelişmesine ve bölge ekonomisinin güçlenmesine destek olması hedefleniyor.