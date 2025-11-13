Türkiye'de 3 evi olanlara ücretsiz veriliyor! Uygulama hayata geçti

Haberin Devamı

Avrupa ülkesi Portekiz Türk vatandaşları için önemli bir karara imza attı. Aylık pasif bir gelir beyan edenler için oturum ve çalışma izni olan D7 vizesi uygulamasına start verdi.

3 evi olan bir vatandaş bu dairelerden alacağı kira geliri ile ücretsiz oturum izni hakkını kazanmış olacak.

merhabahaber.com'da yer alan habere göre Bu önemli hizmetin başvuru sürecine dair bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin ücret talep edilmeksizin sunulacağı belirtiliyor.





Pasif Gelir Şartı: Maaş Değil, Kira veya Temettü!

Portekiz'e yerleşmek isteyen yabancılar için belirlenen pasif gelir sınırı, mevcut kurla yaklaşık 42.708 TL'ye denk düşen aylık en az 870 Euro olarak açıklandı. Bu gelirin sadece garanti altına alınmış pasif ödemelerden oluşması gerekiyor.

Dahil Edilen Gelirler: Emekli maaşı, kira geliri, temettü ödemesi, yatırım getirileri.

Dahil Edilmeyen Gelirler: Halihazırda aktif bir işte çalışarak elde edilen maaş veya ticaret gelirleri, başvuruya dahil edilemiyor.