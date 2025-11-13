GAZETE VATAN ANA SAYFA
Türkiye'de 3 evi olanlara ücretsiz veriliyor! Uygulama hayata geçti

13.11.2025 - 11:24
Türkiye'de 3 evi olanlara ücretsiz veriliyor! Uygulama hayata geçti

Ücretsiz hizmet Türkiye'de 3 evi olan ve kira gelirine sahip olanlara verilecek. Bu sistem Avrupa'da oturum izni almayı mümkün kılıyor.

Avrupa ülkesi Portekiz Türk vatandaşları için önemli bir karara imza attı. Aylık pasif bir gelir beyan edenler için oturum ve çalışma izni olan D7 vizesi uygulamasına start verdi.

3 evi olan bir vatandaş bu dairelerden alacağı kira geliri ile ücretsiz oturum izni hakkını kazanmış olacak.

merhabahaber.com'da yer alan habere göre Bu önemli hizmetin başvuru sürecine dair bilgilendirme ve danışmanlık hizmetinin ücret talep edilmeksizin sunulacağı belirtiliyor.

Türkiyede 3 evi olanlara ücretsiz veriliyor Uygulama hayata geçti
Türkiyede 3 evi olanlara ücretsiz veriliyor Uygulama hayata geçti

Pasif Gelir Şartı: Maaş Değil, Kira veya Temettü!

Portekiz'e yerleşmek isteyen yabancılar için belirlenen pasif gelir sınırı, mevcut kurla yaklaşık 42.708 TL'ye denk düşen aylık en az 870 Euro olarak açıklandı. Bu gelirin sadece garanti altına alınmış pasif ödemelerden oluşması gerekiyor.

Dahil Edilen Gelirler: Emekli maaşı, kira geliri, temettü ödemesi, yatırım getirileri.

Dahil Edilmeyen Gelirler: Halihazırda aktif bir işte çalışarak elde edilen maaş veya ticaret gelirleri, başvuruya dahil edilemiyor.

