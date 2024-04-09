Türkiye'de 1,5 Milyon hastası var! Maraton koşacak seviyeye geldi

Osman Çetin Düzgün, çabuk yorulma, artan nefes darlığı şikayetleri ve şiddetli göğüs ağrıları nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kalp yetmezliği tanısı konulan Düzgün, anjiyo yapılmasının ardından, ilaç tedavisi aldı. Şikayetlerinin geçmemesi üzerine de operasyonla kalp pili takıldı.

HAYAT KALİTESİ ARTTI

Düzgün, kalp pili operasyonuyla sağlığına kavuştu. Düzgün, "Hayat kalitem resmen arttı. Hayatımda kalp pilim öncesi ve sonrasını kıyaslayacak olursam çok fark var. Rampa yürüyemiyordum, şu an rampayı normal bir şekilde yürümeye başladım. 'Maraton koşacak seviyeye geldim’ derler ya öyle bir haldeyim" dedi.

'1,5 MİLYON KALP YETMEZLİĞİ HASTASI VAR'

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağatay Tunca, kalp yetmezliğinin aslında vücudun ihtiyacı olan oksijenlenmiş kanı doku ve organlara iletememesi olduğunu söyledi. Dr. Tunca, "Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kalp yetmezliği hastası var. Nefes darlığı, ödem, yorgunluk, kalp yetmezliğinin en sık görülen belirtileri. Üzülerek söylüyorum ki her 2 hastamızdan birini 5 yıl içerisinde kaybediyoruz.

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"ÜCRETSİZ HİZMETE SUNUYORUZ"

Kalp yetmezliği tedavisinde ilaç tedavileri, girişimsel tedaviler, cihaz tedavileri ve nakil akla gelen ilk seçenekler. Özellikle uygun hastalarda, ek hastalığı olmayan genç hastalarda kalp nakli öncelikle düşünülüyor. İlk olarak 3 aylık bir ilaç tedavi sonrası kalp yetmezliğinde yeteri bir düzelme varsa, semptomları iyileştirebildiysek, kalp performans değerini artırabildiysek istediğimiz noktaya gelebiliyoruz. Ama bunu yapamadığımız hastalarda cihaz tedavileri akla geliyor. Bu noktada kalp pilleri hastalar için önemli bir seçenek oluyor. Türkiye’de birçok merkezde kalp pili takılabilmekte ve bu işlem ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor" dedi.

AKDENİZ TİPİ BESLENMEYİ ÖNERİYOR

8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası'na dikkat çeken Dr. Tunca, "Bilinç kazandırmak ve farkındalığı artırmak için çok önemli bir hafta. Biz ilk olarak vatandaşlarımıza Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Bunlar neyi içeriyor diye bakarsak; kırmızı etin az tüketimi, beyaz etin ve balığın özellikle haftada bire kadar tüketimi, yeşillik ve sebze ile meyvenin artırılması, tuz, turşu ve salamuradan uzak durulması, tereyağı ve sıvıyağ yerine özellikle zeytinyağı tercih edilmesi, ekmeğin çeşitlendirilmesi, bununla beraber egzersizin hayatlarında önemli bir yer edinmesi, sigara ve alkolden de uzak durmaları öncelikle önerilerimiz’' diye konuştu.

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