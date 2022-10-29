Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ön satışı şubatta, ilk siparişi ben veriyorum

Türkiye'nin yerli otomobili Togg için 18 Temmuz 2020 tarihinde yapımına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı. Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.

18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni, Togg hissedarlarını, Togg Yönetim Kurulu üyelerini ve geniş bir davetli grubunu bir araya getiren törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, bin 300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen kırmızı renkteki C SUV ile tören alanına gelirken, kendisini Togg hissedarları karşıladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını pazara sunmaya hazırlanan Togg, açılışta satış stratejisini ve kullanıcıyla temas kanallarını da açıkladı. Togg, kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, 'Bir otomobilden fazlası' vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TOGG, 60 YILLIK HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN PROJENİN ADIDIR

Seri üretim bandından inen Anadolu Kırmızı C SUV Togg ile çalışanların alkışları arasında tören alanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına Cumhuriyetin ilanının 99uncu yılını kutlayarak başladı. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 99uncu yılı kutlu olsun. Anadolu topraklarını bizlere vatan yapan ecdadı, milli mücadelenin kahramanlarını, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile TBMMnin tüm mensuplarını rahmetle şükranla yad ediyorum.

Bu anlamlı günde milletçe tek yürek olduğumuz böylesine tarihi bir açılışta buluşmamızı nasip eden Rabbime sonsuz hamdüsenalar ediyorum. Millet olmak demek, aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak farklılıkları ortak hayallerle birleştirmek hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz dedi.

TOGG, 85 MİLYONUN ORTAK GURURUDUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bunun için Togg Türkiyenin, 85 milyonun ortak gururudur. Ülkemizin dört bir yanından dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiyenin yerli ve milli otomobili Toggun başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir memleket meselesidir diyerek bugünkü heyecanımıza ortak olan siyasi parti genel başkanlarına, milletvekillerine, devletimizin her kademesinden arkadaşlarımıza elbette en başta da aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Toggu seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan babayiğitlerimizin, teknisyenlerimizi, mühendislerimizi ve şu anda bin 300 civarındaki emekçilerimizi yürekten kutluyorum.

Sizler milletimizle birlikte, Nuri Demirağın, Nuri Killigilin Vecihi Hürkuşun ve Şakir Zümrenin de mirasını onurlandırdınız. Biliyorsunuz dün Ankarada Cumhuriyetimizin yeni asrına damga vuracak Türkiye Yüzyılının Vizyonunun müjdesini paylaştık. Bu vizyon yanında durduğumuz bu araçtır. Biz bu ürüne otomobil diyoruz. Ama üreticileri Toggu 'akıllı cihaz' olarak tarif ediyor. Türkiyenin yerli ve milli otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ve banttan indirdiğimiz akıllı cihazların ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize küçük düşünmek asla yakışmaz. Bizim hedefimiz büyük, vizyonumuz geniş, inancımız tamdır. Güçlü olmanın ve güçlü kalmanın yolu ise kendi kendine yetebilmekten namerde muhtaç kalmamaktan geçiyor. İşte biz bunun için her fırsatta, milli diyoruz, yerli diyoruz. Milli teknoloji hamlesinin rehberliğinde enerjiden sağlığa her alanda elde ettiğimiz başarıları görüp de yüreği sevinçle dolmayan var mı? Atak ve Gökbey helikopterlerimizi Anadolu savaş gemimizi, Hürkuş uçağımızı, Akıncı, Bayraktar, Anka insansız hava araçlarımızı, Tayfun füzemizi görüp de göğsü kabarmayan var mı? İşte Tayfun füzeleri atılmaya başladı. Yunan ne yapmaya başladı. Hemen televizyon yayınlarında gazetelerinde Tayfun onların gündemine girdi. Daha durun bakalım. Daha bunun arkası gelecek. Arkası gelecek.

ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR DİYECEKLER

Toggun Avrupa yollarına bütün bu modelleriyle girdiği zaman herkesin Çılgın Türkler geliyor diyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda kazandığımız eserlerden istifade ederken gururlanmayan var mı? Karşımda ben gurur tablosunu görüyorum. Kardeşlerim, istisnalar elbette çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Bu tablo istisnalar tablosu değil. Bu tablo bir olan, iri olan, diri olan kardeş olan bir tablodur. Hatırlarsanız bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında Hani bunun fabrikası nerede? diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. İşte buyurun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum. Fabrika nerede? diyordunuz. Fabrika işte burada. Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen Togg Gemlik Tesisi., Onu da söyleyelim, öğrensinler. 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada ifadelerini kullandı.

MİLLİ GELİRİMİZE 50 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Toggun Gemlik Kampüsünde 2030 yılına kadar 1 milyon araç üretileceğini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:

Gemlik Kampüsü tam kapasiteye ulaştığında burada her yıl 175 bin araç üretilirken, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacaktır. Burada 2030a kadar üretilecek 1 milyon araçtır. Milli gelirimize 50 milyon dolardan, cari açığın azaltılmasına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlayacağız. Buna rağmen hala Togga kulp takmaya çalışanlar elbette var. Asırlık otomobil firmalarının pek çok parçasının Türkiye'de üretildiğini bilmeyenler var. Bunları anlatmak beyhude bir çabadır. Biz sorumluluğumuzun infazı olarak üzerimize düşenleri yapıyor, gerisini milletimize bırakıyoruz. Milletimiz kimi takdir edeceğini, kimi takdir edeceğini gayet iyi bilir. Hala Yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler, bundan 60 yıl önce Devrim otomobilini engelleyenler, hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar.

BATARYA FABRİKASININ TEMELLERİ ATILIYOR

Toggun dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştığını ve tesisin yanında 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelinin de yakında atılacağını söyleyen Erdoğan, Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz. Biz bu yola çıkarken Türkiye elektrikli araçların üretim üssü olacak demiştik. O işte bu hedefe giden yolda lokomotiflik yapıyor. Lokomotif nereye giderse unutmayın vagonlar da oraya girer. Elektrikli araç yatırımları konusunda global firmaların ülkemize ilgisi var. Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle 81 ilin tamamında bin 500ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede 54 şirkete elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı veriyoruz. 81 ilimizdeki 600den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyoruz diye konuştu.

ÖN SATIŞ ŞUBATTA

Toggun ne zaman yollarda olacağı sorusuna da yanıt veren Erdoğan, Peki Togg ne zaman yollarda olacak? Bugün seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başlıyor. Avrupa yollarının da tozunu attıracağı için yeterlilik sertifikasına sahip olacak. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarımızda göreceğiz. Yeni nesil bir girişim olan Togg aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Vatandaşlarımız şubatta ön satış siparişlerini verebilecek dedi.

TOGGUN FİYATINA BABAYİĞİTLERLE BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ

Toggun fiyatının da şubat ayında açıklanacağını söyleyen Erdoğan, Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatının bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır ifadelerini kullandı.

İLK SİPARİŞ CUMHURBAŞKANINDAN

Toggun ilk seri üretim aracını almak için sipariş de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Onaylı ilk seri üretim aracını satın alma siparişimi buradan firmamıza tekrar iletiyorum.. Az önce üretim bandını gezerken farklı renklerdeki otomobilleri gördüm. Maşallah her biri ayrı güzel. Tabii alacağımız otomobilin rengini Emine Hanım ile istişare edeceğiz. Kararı ondan sonra vereceğiz dedi.

BANTTAN İNEN İLK ARAÇ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLDİ

Togg Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, aile fotoğrafı çekilmesi ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duası ile sona erdi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilk kez banttan inen Anadolu kırmızısı Toggun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti ve banttan inen ilk aracın da külliyede sergilenmek üzere teslim edildiğini söyledi. Renkleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Karadenizli olarak renklerin içerisinde yeşil de olması gerektiğini istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu renk isteğini Gürcan Karakaş'a iletti.

TOGG TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ AÇILIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış öncesi Togg Teknoloji Kampüsü'nü gezdi ve test sürüşü yaptı. Akıllı özelliklerinin yanında bağlantılı özellikleriyle sürekli internetin içerisinde yer alan Togg, kabin içi kamerasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürüş sırasında fotoğrafını çekti. Cumhurbaşkanı'nın sürüş keyfi, akıllı cihaz tarafından Togg'un Twitter hesabından anlık olarak sosyal medyada paylaşıldı.

ÜRETİM İÇİN PLANLANAN ROBOTLAR İSTİKLAL MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Tören, Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı. Togg Senfoni Orkestrası, kültürel mirasımızdan ilham alarak geleneksel ile yarının dünyasını bir araya getiren yeni nesil bir sanat performansı ortaya koydu. Gösteri de İstiklal Marşı'nı icra eden 50 kişilik orkestrayı, yeni medya sanatçısı ve ödüllü besteci Mehmet Ünal ile birlikte bir robot yönetirken, üretim bandındaki robotlar da İstiklal Marşı'nın icrasına eşlik etti.

'DEVRİM'DEN KONSEPT 'AKILLI CİHAZ'A 'ZAMAN TÜNELİ'

Açılış kapsamında Togg Teknoloji Kampüsü'nde Togg vizyonunu yansıtan teknoloji köşeleri oluşturuldu. Bir otomobilden fazlası, NFT, Akıllı Yaşam ve Dün, Bugün, Yarın köşelerinde Togg'un yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarına sunacağı güvenli, hızlı ve çevre dostu ürün ve hizmetleri paylaşıldı. Dün, Bugün, Yarın köşesinde üretilmesinin üzerinden 60 yıl geçen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ve ilk kez CES'te dünya kamuoyuna tanıtılan konsept akıllı cihaz bir arada yer aldı.

TOGG TEKNOLOJİLERİ SANATA DÖNÜŞTÜ

Togg, kullanıcı odaklı, (user-centric), akıllı (smart), empatik (emphatic), bağlantılı (connected), otonom (autonomous), paylaşımlı (shared) ve elektrikli (electric) olarak tanımladığı özelliklerini temsil eden USE CASE Mobility kavramını dijital sanatla da ifade ediyor. 'ABD'de Yaşayan En Etkili Türkler' arasında yer alan tanınmış siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel, Togg için yapay zeka ile sanatı bir araya getirdi. Güvenç Özel'in ilk olarak CES'te gösterilen Arayüz adlı eseri, dünyanın en büyük dijital baskı sanat uygulamalarından biriyle Togg Teknoloji Kampüsü'nde sergileniyor. Davetlilerin büyük ilgi gösterdiği ve Togg Teknoloji Kampüsü'nde 20 metre yüksekliğinde 200 metre genişliğinde toplam 4 bin 200 metrekarelik bir alana uygulanan eser, Togg'un ulaşım, şehircilik ve güncel yaşamla ilgili teknolojik yaklaşımlarını vurguluyor.

Aynı zamanda Güvenç Özel'in Contemporary İstanbul'da dünya prömiyerini yapan, dev LED yüzeylerden oluşan enstalasyonu Spectrum da açılış için Togg Teknoloji Kampüsü'nde davetlilerle buluştu. Eserin üç farklı öğesi bulunuyor. Denizin üzerinde duran, altı metre genişliğinde, dışı tamamıyla ayna kaplı bir küre figürü, iki boyutlu bir ekran ve küpün üç boyutlu versiyonu. Çalışmada, bu üçlü dizilim sayesinde bir gerçeklik spektrumu yaratılıyor ve fiziksel bir gerçeklik algısından sanal bir gerçeklik algısına yolculuk deneyimi sunuluyor.

TOGG HAKKINDA

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek global USECASE Mobility markasıdır. 25 Haziran 2018'de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmekte.

Şirket, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. 2022 son çeyreğinde seri üretime hazır olacak olan Togg, homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.