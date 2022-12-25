Türkiye ve KKTC’den Rumlara sert doğal gaz tepkisi!

Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Rum yönetiminin tek yanlı parsellediği Kıbrıs adasının batısında, Antalya açıklarında kalan bölgede 80 milyar metreküplük doğalgaz yatağı keşfettikleri açıklamasına, “KKTC’nin haklarının ihlal edildiği” gerekçesiyle tepki gösterdi. Rumlardan parsel kiralayan İtalyan ENI ve Fransız Total şirketlerinin keşfi Türkiye’nin kıta sahanlığının dışında yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığımızda, hiçbir ülkenin, şirketin veya geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama-çıkarma faaliyetinde bulunması söz konusu değildir” dedi. Bilgiç, “Güney Kıbrıs Rum yönetiminin söz konusu faaliyetleri, Ada’nın tüm doğal kaynaklarının ortak sahibi olan KKTC’nin iznini almadan tek taraflı olarak sürdürdüğü için Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

DİYALOG TEKLİFİ MASADA

Bilgiç, Rumların Kıbrıs Türkleri’nin onayı olmadan tek yanlı faaliyetlerinin bölgede gerginliği artırdığına da dikkat çekti ve Türkiye’nin önerdiği, içinde KKTC’nin de olacağı doğu Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek soruna diyalog yoluyla çözüm bulunması teklifinin hâlâ masada olduğunu hatırlattı. KKTC Dışişleri Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Rumları tek yanlı faaliyetleri konusunda uyarmış ve Türkiye ile KKTC’nin bölgedeki hak ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini belirtmişti.

KKTC’DE YEREL SEÇİMLER BUGÜN

KKTC’de COVID-19 önlemleri olmadan ilk seçim bugün yapılıyor. 208 bin seçmen, 18 belediye başkanını belirlemek üzere oy kullanacak. Ülkede en son şubat ayında genel seçimler yapıldı ve maske olmadan oy kullanımına izin verilmedi. 18 belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, muhtar ve muhtar azalarının belirleneceği seçimlerin propaganda dönemi de pandemiye yönelik önlem alınmadan geçti. Yüksek Seçim Kurulu’nun en önemli uyarısı, seçmenlerin karma oy adı verilen belediye meclis üyelerini belirlerken kullanılan oy kullanma seçeneği oldu. Parti ayrımı yapmadan belediye meclisi üyelerinin tek tek oylanmasını sağlayan bu yöntem karmaşık olarak görülüyor ve oyların geçersiz kabul edilmemesi için dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.