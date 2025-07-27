Türkiye sıcaktan kavrulurken bu iki yer yazın ortasında eksi 20 derece! Serinlemek isteyenin uğrak yeri

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Astım ve nefes darlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan mağaranın nemli havası, birçok kişiyi bölgeye çekiyor. Ziyaretçiler, hem Karadeniz'in doğal güzelliklerini keşfetmek hem de şifa bulmak amacıyla mağarayı geziyor.

Arkeologlar tarafından yaşının 6 milyon yıl olduğu tahmin edilen mağaranın oluşum sürecini hala sürdürdüğü belirtiliyor. İçerisinde "Beyaz Oda" olarak adlandırılan ve damlataş oluşumlarının en güzel örneklerini barındıran bir galeri bulunan mağara, yıl boyunca serin ve nemli bir havaya sahip.

Mağara görevlilerinden Mustafa Işık, mağaranın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine sıkça şahit olduklarını belirterek, "Astım, bronşit ve nefes darlığı yaşayan hastalara iyi gelen bir yapısı vardır. Mağaramız Akçakoca ilçemize 6-7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ana yola ise 1 kilometre uzaklıktayız. Ulaşım olarak buraya gelmek çok basit. Yollarımız düzgün ve bir çukur bulunmuyor" dedi.

Mağaranın oluşumun hala devam ettiğine dikkat çeken Işık, "Bazı bölgelerde damlamalar sürerken bazı bölgelerde olgunlaşmalar var. Mağaramızın yaşı, arkeologların dediğine göre en az 6-7 milyon yıllık olabileceği söyleniyor. Biz de bu bilgilere göre ziyaretçilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DA DA AYNISI VAR

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Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput’a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar giriliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan buzluk mağarasının gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.

Antalya’dan geldiğini belirten Geray Kutlu, "Motosiklet ile seyahat yapıyorum. Karadeniz’i geçtikten sonra Van’a uğradım. Van’dan da içeri doğru kıvrılıp Tunceli ve Elazığ’a geldim. Buraya gelmişken soğuk yeri görmek istedim. Dışarıda hava sıcaklığı 37 derece. Ben bu seyahatim de 42 dereceye kadar sıcaklık gördüm. Burası buzdolabından daha soğuk ve üşümeye başladım. Bu sıcaklıkta bu soğukluk inanılmaz güzel. Bende fobi olduğu için aşağı kadar inemedim. Mağaralar gördüm, Ürgüp bölgesinde yeraltı şehrinde bulundum ve gezdim. Antalya bölgesinde de birçok mağara var ama böylesine soğuk bir mağara ilk defa gördüm. Gerçekten ciddi bir soğuk geliyor. Dışarı da hava sıcaklığı 37 dereceyken burada hava sıcaklığı 5 derece falandır" dedi.

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Buzluk Mağarasına sürekli geldiğini ifade eden vatandaşlardan Furkan Çimen, "Şehrin sıcağından bunalınca böylesi bir yere geliyoruz. Gerçekten çok serin. Burası çok soğuk, aşağı mağaraya indiğimiz zaman üşüdük. Birkaç dakika aşağıda kaldıktan sonra tekrar yukarı çıktık" ifadelerini kullandı.