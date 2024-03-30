Türkiye sandık başına gidiyor! Sonuçlar anbean gazetevatan.com'da olacak

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Vatandaş vereceği oyla yeni yerel yöneticilerini seçecek. Seçimlerde, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

ANLIK SONUÇLAR

Türkiye 31 Mart seçimlerini anlık olarak gazetevatan.com'dan takip edecek. gazetevatan.com özel seçim sayfasında, Türkiye'nin dört bir yanından sonuçlar anlık olarak yer alacak. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak gazetevatan.com üzerinden takip edilebilecek.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE KARŞILAŞTIRMA

gazetevatan.com seçim sayfasından sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapılabilecek.

SEÇİLEN İLLERLE İLGİLİ BİLDİRİMLER

Büyükşehirler, ilçeler, beldelerde seçim sonuçlarını, aday kırılımlarını en ayrıntılı şekilde takip edebileceğiniz gazetevatan.com özel seçim sayfasında seçtiğiniz illerle ilgili özel bildirimler de alabileceksiniz.

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NEREDE OY KULLANACAĞIM

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

TELEFONLA KABİNE GİRMENİN CEZASI VAR

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

EVLİLİK CÜZDANIYLA OY KULLANILABİLECEK

Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

SEÇİME 34 PARTİ KATILIYOR

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

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30 BÜYÜKŞEHİR

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

51 İL

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

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4 OY PUSULASI OLACAK

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek. Bu pusulalar ve renkleri şöyle:

BEYAZ: Büyükşehir belediye başkanlığı,

TURUNCU: İl genel meclisi üyeleri,

MAVİ: Belediye başkanları,

SARI: Belediye meclisi üyeleri.

OY VERME SAATLERİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

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Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SAYIM SIRASI

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak

YURT DIŞI SEÇMEN

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

ADAYLARI TANIYALIM

81 il 973 ilçe ve 390 beldede tüm adayları seçim sonuçları ekranımızda topladık. İşte isim isim bölge bölge tüm belediye başkan adayları... gazetevatan.com'un seçim sonuçları 2024 sayfasında...

İSTANBUL'DA 49 ADAY

İstanbul kesin aday listesine göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

AK Parti'den Murat Kurum, İYİ Partiden Buğra Kavuncu, Memleket Partisinden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin, Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu, Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş, Ocak Partisinden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu, Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin, Saadet Partisinden Birol Aydın, Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

ANKARA'DA 24 ADAY

Ankara kesin aday listesine göre, 19 partili, 5 bağımsız olmak üzere 24 aday ABB başkanlığı için yarışacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok, İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar, Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene, Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak, Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan, Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral, Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal, Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver, Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş, Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan, Ocak Partisi: Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek, Millet Partisi: Salih Koç, Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi: Cafer Güneş, Vatan Partisi: Utku Reyhan.

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz , Mustafa Sanğu,, Yunus Murat Güztoklusu.