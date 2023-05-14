Türkiye sandığa gidiyor! İşte yaşa göre seçmen dağılımı

28 Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi’nde oy kullanabilecek toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 60 milyon 697 bin 843’ü yurt içinde. Yurt içindeki seçmenlerin yüzde 50.6’sına karşılık gelen 30 milyon 710 bin 790’ı kadın. Seçmenlerin yüzde 49.4’e karşılık gelen 29 milyon 987 bin 53’ü ise erkek.



Yurt dışında da 3 milyon 416 bin 098 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin yüzde 47.7’sine karşılık gelen 1 milyon 595 bin 158’i kadın; yüzde 53’e karşılık gelen 1 milyon 820 bin 940’ı erkek.



İLK KEZ OY VERECEKLER



İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise yurt içi seçmenler baz alındığında 4 milyon 904 bin 672. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde, 28 Mayıs’ta ilk kez oy kullanacak seçmenlere 47 bin 523 seçmen daha eklenecek.



Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 227 bin 646. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 seçmen daha eklenecek. 3 milyon 180 bin 802 seçmen, 75 yaş ve üzerinde bulunuyor. Ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı ise 989 bin 543.Seçmenler 973 ilçede, bin 94 ilçe seçim kurulunda kurulacak 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. 421 ilçede 6 bin 215 “seyyar sandık”ta da hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler oy kullanabilecek. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayısı ise 53 bin 172.



ÜÇ BÜYÜK KENT



Seçmen sayısının en fazla olduğu il, 11 milyon 350 bin 696 kişi ile İstanbul. İstanbul’da 30 bin 803 sandık kurulacak. İstanbul’u 4 milyon 280 bin 941 seçmen ile Ankara izliyor. Ankara’da 12 bin 251 sandık bulunacak. Üçüncü sırada da 3 milyon 441 bin 36 seçmen ve 9 bin 877 sandık ile İzmir geliyor.



Seçmenlerin eğitim durumuna bakıldığında; yurt içindeki seçmenlerin yüzde 39.7’si lise mezunu. Yüzde 35.7’si ortaokul ve altı, yüzde 24.6’sı ise lisans ve üzeri seviyede bir eğitime sahip.



8.9 MİLYON SEÇMEN DEPREM BÖLGESİNDE



Depremin etkilediği 11 ildeki seçmen sayısı toplam 8 milyon 993 bin 349. Seçmen sayıları sırasıyla şöyle:



Adana: 1 milyon 612 bin 680

Gaziantep: 1 milyon 358 bin 832

Şanlıurfa: 1 milyon 219 bin 445

Diyarbakır: 1 milyon 143 bin 887

Hatay: 1 milyon 62 bin 040

Kahramanmaraş: 753 bin 287

Malatya: 530 bin 714

Elazığ: 430 bin 416

Adıyaman: 399 bin 125

Osmaniye: 385 bin 998

Kilis: 96 bin 925

Yaşa göre dağılım

Yurt içindeki seçmenler baz alındığında en kalabalık seçmen grubu yüzde 20.6 ile 36-45 yaş arasında. İkinci sırada yüzde 20.4 ile 26-35 yaş aralığındaki seçmenler geliyor. Seçmenlerin yüzde 16.7’si 18-25; yüzde 16.6’sı 46-55; yüzde 13.2’si 56-65 yaş aralığında. Yüzde 12.6’sı ise 66 yaş ve üzerinde bulunuyor.