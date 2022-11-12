GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye saat 18.57'ye kilitlendi! Televizyon ve radyolar canlı anonslar yapacak
HaberlerGündem Haberleri Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! Televizyon ve radyolar canlı anonslar yapacak
ABONE OL

Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! Televizyon ve radyolar canlı anonslar yapacak

Bugün tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek. Tatbikat saat 18.57'de başlayacak. Deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi yapılacak.

12.11.2022 - 08:05 |
Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! Televizyon ve radyolar canlı anonslar yapacak

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. Televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak.

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek.

Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

12 Kasım deprem tatbikatı ne kadar sürecek? Deprem tatbikatı saat kaçta, AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak?
İlgili Haber
12 Kasım deprem tatbikatı ne kadar sürecek? Deprem tatbikatı saat kaçta, AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak?

Tatbikat, Düzce Depremi'nin 23. yılı nedeniyle planlandı

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

DASK poliçesi teminatları ile ilgili yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti
İlgili Haber
DASK poliçesi teminatları ile ilgili yeni gelişme! Bakanlık harekete geçti

"Korku ve panik olmasın diye siren çalmayacak"

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Uzman isimden endişelendiren uyarı: 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor
İlgili Haber
Uzman isimden endişelendiren uyarı: 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.

    GÜNCEL HABERLER

    Togg'un yakıt detayı ortaya çıktı! Rakiplerini solladı, 714 liralık fark

    Togg'un yakıt detayı ortaya çıktı! Rakiplerini solladı, 714 liralık fark

    Necati Şaşmaz'ı Sarallar grubundan polis kurtardı! Detaylar ortaya çıktı

    Necati Şaşmaz'ı Sarallar grubundan polis kurtardı! Detaylar ortaya çıktı

    Emekli olmak isteyen herkesi kapsıyor! Emeklilikte bilinmeyen 7 yıl kuralı detayı

    Emekli olmak isteyen herkesi kapsıyor! Emeklilikte bilinmeyen 7 yıl kuralı detayı