Türkiye saat 18.57'ye kilitlendi! Televizyon ve radyolar canlı anonslar yapacak

Telefonlara mesajlar gelecek, belediye ve cami hoparlörlerinden duyurular yapılacak. Televizyon ve radyolarında uyarılar yayımlanacak.

Bugün 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde saat 18.57'de 'Deprem Anı Ülke Tatbikatı' düzenlenecek.

Böyle bir tatbikatın ilk kez yapılacağını aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama" diye konuştu.

Tatbikat, Düzce Depremi'nin 23. yılı nedeniyle planlandı

Tatbikat, İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla planlandı.

Amaç; deprem anına ilişkin farkındalık oluşturmak. Bu kapsamda hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi gerçekleştirilecek.

"Korku ve panik olmasın diye siren çalmayacak"

AFAD Başkanı Sezer, korku ve panik yaratmamak için siren sisteminin kullanılmayacağını söyledi.

AFAD merkez binasında ve illerde afetlerle ilgili ekipman ve araçlar sergilenecek.

Tatbikata; ailelerin, yurtlarda kalan öğrencilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarında yaşayanların, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşlarında çalışanların katılması teşvik edilecek.