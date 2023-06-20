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Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da bir araya geldi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları, 20.'si düzenlenen Suriye’yi görüşmek üzere bir araya geldi.

20.06.2023 - 11:48 | | ASTANA (İHA)
Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da bir araya geldi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlığı Yardımcıları düzeyinde 20.'si düzenlenen ve Suriye’nin geleceğinin ele alınacağı toplantı bugün başladı. Astana’da bir otelin konferans salonunda yapılan görüşmelere Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Rusya’yı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil ediyor. Görüşmelerde, Suriye’den Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan yer alırken, İran’ı da Dışişleri Bakan’nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı temsil ediyor.

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü toplantının yapılacağı görüşmelerde ana oturumunun yarın yapılması planlanıyor.

Astana görüşmeleri, Suriye krizinin çözümüne destek amaçlı 2017’de başlatılmıştı.

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