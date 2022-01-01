BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nÄ±n Iserlohn ÅŸehrinde bir MÃ¼slÃ¼man mezarlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunuyoruz.Â Yeni yÄ±l gecesinde meydana gelen saldÄ±rÄ±, son dÃ¶nemde Ã¶zellikle Avrupa'da yÃ¼kseliÅŸe geÃ§en ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n mezarlÄ±klarÄ±nÄ± dahi hedef haline getiren hastalÄ±klÄ± Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± zihniyetin yeni bir gÃ¶stergesidir.Â Bu elim saldÄ±rÄ±nÄ±n faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hakkettikleri cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± temenni ediyoruz.Â Keza bu tÃ¼r hadiselerin yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz."