Türkiye, Lübnan sınırında 3 Türk vatandaşını öldüren İsrail'i kınadı

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Merhum vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, vatandaşların naaşların Türkiye'ye en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere, İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir." ifadeleri kullanıldı.